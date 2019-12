Unter dem Motto „Wir legen LOS für Obersiebenbrunn“ geht eine neue Bürgerliste für die Gemeinderatswahl 2020 an den Start. Wobei: Ganz so neu sind die Protagonisten der Bewegung nicht Spitzenkandidat wird der bisherige „wilde“ Mandatar Herbert Brandstetter, der einst mit der GO7 angetreten war, nun aber auf Antrag der SPÖ geschäftsführender Gemeinderat ist.

Weiters sind Alexander Perl und Werner Slavik, aktuelle Gemeinderäte der Liste „OBL“, mit an Bord. „Wir sind eine breite Plattform aller politischen Richtungen und Berufe, altersunabhängig, die sich in Obersiebenbrunn seit Langem engagiert“, heißt es in einer ersten Stellungnahme der neuen Bürgerliste, die auch für sich beansprucht, „in ganz schwierigen kommunalpolitischen Zeiten“ der Heimatgemeinde treu geblieben zu sein. Weiters habe man Stabilität für wichtige Entscheidungen gegeben und arbeite „mittlerweile mit dem fünften Bürgermeister zusammen“.

Bahnumfahrung ist Schwerpunktthema

Weitere Kandidaten und konkrete Projekte sollen noch präsentiert werden, wichtige Themen sind aber die Bahnumfahrung (die NÖN berichtete): „Die Umfahrung wurde seitens der Gemeindeführung bereits 2015 zugesagt, nur wurde es bis dato versäumt, das Projekt zu realisieren und vertraglich abzuschließen.“ Man werde sich für eine rasche und nachhaltige Verkehrsentlastung an allen Ortsdurchfahrts-Straßen einsetzen.

Außerdem stehen ein Kindergartenzubau, Straßenrenovierungen und mehr Parkraum bei der Bahnsiedlung auf der Agenda. „Diese Projekte sind dringend notwendig und wir werden unter strenger Prüfung der Fakten eine Realisierung unterstützen“, heißt es von „LOS“. Zuletzt gibt es eine Kampfansage an die Liste GO7, die in Aussendungen „zahlreiche, haltlose Vorwürfe“ an die Protagonisten der neuen Liste gerichtet habe: „Die Mitarbeit der OBL/LOS-Gemeinderäte wurde in den letzten Jahren oft aus politischem Kalkül abgelehnt.“