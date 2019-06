Sie knackten zwei Tresore, in denen die Lehrer Bargeld deponiert hatten. Auch einige tausend Euro der „Junior Firma“ und einer Übungsfirma ließen sie mitgehen. Damit nicht genug: Die Unbekannten verwüsteten auch Klassenzimmer. Das ist nun der vierte Einbruch in ein Schulgebäude im Bezirk. Im Jänner wurde die Volksschule in Deutsch-Wagram verwüstet und in den letzten beiden Monaten wurden die Klassenkassen in der Mittelschule Lassee und in der Volksschule Leopoldsdorf geleert.

