Frau fühlt sich als Spielball der Politik

Die Nichtverlängerung des Gemeinde-Dienstvertrages von Janine Seehofer (die NÖN berichtete) sorgt weiter für Diskussionen. Die Tochter von ÖVP-Vizebürgermeister Walter Seehofer muss ihren Arbeitsplatz im Rathaus (Bauamt) Ende des Jahres verlassen. Jetzt meldet sie sich persönlich zu Wort und spricht von einer „politisch motivierten Kündigung“ durch den mittlerweile zurückgetretenen SPÖ-Bürgermeister Herbert Porsch. Der weist die Anschuldigung entschieden zurück.

Janine Seehofer (21) wurde am 1. Jänner 2021 auf sechs Monate befristet im Gemeindedienst aufgenommen. Anfang Juni wurde ihr Vertrag im Gemeindevorstand auf weitere sechs Monate, also bis 31. Dezember, verlängert. Danach hätte das befristete Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes übergehen sollen.

„Für mich ist das nur Rache auf tiefem Niveau“

Seehofers Vorwürfe: Am 8. Juli habe ÖVP-Gemeinderat Rudolf Greul im Ortsparlament beantragt, dass sie in ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen werde. Beschlossen werden konnte der Antrag nicht, weil die Sitzung abgebrochen wurde.

Am 15. September gab es einen Umlaufbeschluss – eine schriftliche Beschlussfassung außerhalb des Sitzungssaales. Seehofer: „Bei dieser wurde auch nicht über meinen Vertrag beraten bzw. abgestimmt. Für mich ist das nur Rache auf tiefem Niveau.“ Sie meint Porschs Rache gegen Greul: „Der Bürgermeister hatte auch nicht die Courage, es mir persönlich zu sagen. Die Auflösung des Dienstverhältnisses erhielt ich über den Postweg.“

Es gebe auch weitere Mitarbeiter, die einen befristeten Vertrag haben. Bei denen wurde das Dienstverhältnis aber nicht beendet, so Seehofer: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich wollte einfach nur arbeiten und nicht in ein politisches Spiel hineingezogen werden, nur weil ich die Tochter des Vizebürgermeisters bin.“

Porsch: Beschluss des Gemeindevorstandes nötig

Was sagt Porsch zu den Anschuldigungen? „Das ist Schwachsinn, das hat nichts mit der politischen Situation zu tun. Sie ist die Einzige, die einen befristeten Vertrag hat – und mit dem soll sich der neue Gemeinderat, der Ende Jänner gewählt wird, befassen.“ Er, Porsch, hätte ihn auch gar nicht verlängern können: „Dafür ist ein Beschluss des Gemeindevorstandes nötig – und den gibt es derzeit genauso wenig wie einen Gemeinderat.“

Den Antrag von Greul hätte man auch nicht mittels Umlaufbeschlusses beschließen können: „Das ist rechtlich nicht möglich.“ Warum hat man Seehofer über ihr Dienstende postalisch informiert? „Weil sie zu diesem Zeitpunkt als Corona-Kontaktperson in Quarantäne war. Wäre sie im Amt gewesen, hätte ich es ihr persönlich gesagt“, so Porsch.