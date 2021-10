Gute Bilanz 2020 für Lagerhaus

Das Geschäftsjahr 2020 konnte in der Lagerhausgenossenschaft Marchfeld mit einer guten Bilanz abgeschlossen werden. So wurde trotz schwieriger Rahmenbedingungen sowohl im Konsumgüterbereich als auch in der Technik ein Plus erwirtschaftet.

Dies berichten Obmann Johann Lang und Geschäftsführer Rudolf Brandhuber bei der diesjährigen Generalversammlung in der Landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn. Beide zogen zufrieden Bilanz und blickten optimistisch in die Zukunft.