Hochspannung vor dem Urnengang

Nachdem sämtliche SPÖ-Mandatare im Vorjahr zurückgetreten waren, wurde der Gemeinderat aufgelöst. Neben den Gemeinderats-Fraktionen SPÖ (7 Mandate), ÖVP (3), LOS (5) und GO7 (4) schickt auch die FPÖ ein Zwei-Personen-Team ins Rennen.

Die SPÖ geht mit dem Bürgermeister-Bonus in die Wahl, Spitzenkandidat Herbert Porsch steht aber in der Kritik der Oppositions-Parteien LOS und GO7 – besonders das von der Gemeinde verlorene Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Amtsleiter Thomas Mahdalicek von der GO7 sorgte für großes Aufsehen (die NÖN berichtete ausführlich).

Dennoch ist sich Porsch sicher, dass man „hervorragende Arbeit“ geleistet habe: „Durch die Verhinderungspolitik der Bürgerlisten entstand der Gemeinde erheblicher Schaden.“ Und Porsch findet es dreist, „dass die Bürgerlisten Projekte umsetzen wollen, die sie monatelang verhindert haben“. Die SPÖ stehe für sachorientierte und korrekte Politik: „Die wichtigsten Vorhaben sind: Volksschule neu, Bauplatzschaffung, Frühbetreuung der Kindergartenkinder, Musikerheim neu, Straßensanierungen und Öffnung des Schlossparkes.“

Auch Koalitionspartner ÖVP kann auf den Bürgermeister-Bonus setzen, Spitzenkandidat Walter Seehofer war Vizebürgermeister und leitete seit dem Rücktritt der SPÖ-Mandatare die Geschicke der Gemeinde. Er ist auf den Geschmack gekommen, weiß aber, dass das Ortschef-Amt nur in einer Koalition realistisch ist: „Ich bin für alle Seiten offen. Ich glaube, dass in meiner Zeit als Ortschef Ruhe in der Gemeinde eingekehrt ist.“

Die ÖVP will eine neue Volksschule, Vereine unterstützen, Bauplätze für die Jugend und die Öffnung des Schlossparks. Dabei setzt man auf gute Kontakte zum Land.

Ein ehemaliger ÖVP-Mandatar und Vizebürgermeister kandidiert nun für die Liste LOS: Rudolf Greul entschied sich dafür, nicht mehr mit der Koalition mitzustimmen und geht für die Bürgerliste mit Spitzenkandidat Heinrich Brandstetter ins Rennen. Das Programm: „Errichtung einer modernen Volksschule und eines Hauses der Musik, effizientes, bürgernahes und transparentes Gemeindemanagement, Wohnraumschaffung, Öffnung des Schlossparks, Renovierung der Prinz-Eugen-Straße, ein Energiefonds sowie den Stillstand und fragwürdige Fehlentscheidungen der Porsch-Regierung aufzeigen und rasch beheben“, so Brandstetter.

Grill: „Budget-Sanierung wird Herausforderung“

Ähnlich klingen die Vorhaben von GO7 mit Spitzenkandidat Rudolf Grill: „Neben den Vorhaben wie Betreutes Wohnen, Wohnraumschaffung, Bauhof neu oder mehr Verkehrssicherheit im Ort sind da natürlich auch die Versäumnisse des zurückgetretenen Bürgermeisters Themen, die wir lösen müssen. Aufgrund seiner irreführenden Handlungen wird die Sanierung des Gemeindebudgets eine große Herausforderung.“

FPÖ-Spitzenkandidat Ingo Landegger ist konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Bevölkerung wichtig. Sein Ziel ist der Einzug ins Ortsparlament: „Wir wollen mitgestalten. Mit Porsch als Bürgermeister war ich nicht zufrieden.“

