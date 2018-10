Großen Tumult gab es am vergangenen Samstag in einem Waggon der Österreichischen Bundesbahnen. Zwei slowakische Staatsbürger und ein Asylwerber aus dem Irak verhielten sich bei der Fahrkartenkontrolle aggressiv und griffen das Personal tätlich an.

Die drei Personen waren ohne gültige Tickets von der Bundeshauptstadt Wien nach Bratislava unterwegs. Der Zugbegleiter wurde von den uneinsichtigen Schwarzfahrern bespuckt und forderte diese am Bahnhof Obersiebenbrunn auf, den Zug zu verlassen. Am Bahnsteig wartete schon die Polizei, die die Personaldaten der Bahnpassagiere aufnahm. Kurz darauf bestiegen die drei Männer den nächsten Zug und setzten ihre Reise erneut ohne Fahrkarten fort.

Am Bahnhof Marchegg eskalierte schlussendlich die Situation: Als einer der blinden Passagiere den Zugbegleiter am Bahnsteig entdeckte, sprang er aus dem Waggon, attackierte den Angestellten und verletzte ihn erheblich. Funkstreifen mehrerer Dienststellen wurden alarmiert, um den Tobenden festzunehmen. Der Mann leistete massiven Widerstand und verletzte auch zwei Einsatzkräfte. Schließlich konnte er aber überwältigt und festgenommen werden.