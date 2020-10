Der wahrscheinlich lustigste Bestatterspross des Landes ist zurück – obwohl er gar nie so richtig weg war: Bis Kurzem stand der gebürtige Obersiebenbrunner Mathias Novovesky mit seinem Debütprogramm als Solokabarettist (zuvor mit Daniel Maurer als „Maurer & Novovesky“), das passend als „Einzelhaft“ betitelt war, auf den Bühnen des Landes, nun steht das zweite Programm in den Startlöchern und feiert am 8. Oktober Premiere im Kabarett Niedermair.

Es trägt den Titel „Bildnis eines mittleren Charakters“ und der Wahl-Wiener schrieb etwa ein Jahr an dem „schweren zweiten Stück“. Die Nervosität sei laut dem Künstler dabei auch nach dem gelungenen Debüt um nichts geringer: „Für das erste Programm hat man ja quasi sein ganzes Leben lang Zeit, das zweite muss dann in einem Jahr fertig sein. Und die Leute schauen dann schon genauer hin.“ Für die Bühne arbeitete er wieder mit der ihm wohlbekannten Regisseurin Gabi Rothmüller.

Was hat sich seit dem gefeierten ersten Programm geändert, was ist neu in „Bildnis eines mittleren Charakters“? „In ,Einzelhaft‘ habe ich eher die offene Konfrontation gesucht, die Gesellschaft kritisiert. Das passiert im neuen Programm zwar auch, ich versuche aber, nicht so sehr mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, sondern über die Kritik anhand der eigenen Person.“ Und wer ist nun dieser „mittlere Charakter“? „Das bin ich, das sind viele, denn heutzutage glaubt ja jeder, er ist etwas ganz Besonderes. Im Endeffekt sind aber doch alle ganz normale Menschen“, sinniert Novovesky. Ist eine Premiere in Corona-Zeiten eine große Herausforderung? „Natürlich, aber jeder andere Berufsstand kann sich ja auch nicht aussuchen, wann er arbeitet. Und nachdem die Premiere nun so geplant war, wollte ich das auch nicht verschieben.“ Bei den Auftritten werde genau auf die Abstandsregelungen geachtet und die Covid-Bestimmungen würden genauestens eingehalten.

Das neue Programm „Bildnis eines mittleren Charakters“ ist nach der Premiere an jedem Sonntag im Oktober im Kabarett Niedermair in Wien zu sehen, zusätzlich gibt es am 16. Oktober quasi ein „Heimspiel“ bei „Bauer‘s Bühne“ in Obersiebenbrunn.