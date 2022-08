Musikverein „Harmonie“: Dieses Jahr wird der 100er gefeiert

Werbung

Der Musikverein „Harmonie“ Obersiebenbrunn wurde am 7. Mai 1922 aus den Resten einer zuvor bestehenden Feuerwehrmusik gegründet. Am 6. Mai 2022 konnte der Musikverein anlässlich des 100-jährigen Bestandsjubiläums das Jubiläumskonzert aufführen. Die Feierlichkeiten sind damit aber noch nicht abgeschlossen, denn am 16. und 18. September findet das diesjährige Bezirksmusikfest in Obersiebenbrunn statt.

Das Motto lautet: „Setz’ di her, samma mehr.“ Am Freitag werden „PS: Reloaded“, „Woodblas“ und „LZY G“ aufspielen. Am Sonntag folgen nach dem Frühschoppen der Partnerkapelle aus Wettenhausen (D) die Marschmusikwertung sowie eine musikalische Unterhaltung durch die Blaskapelle „Vindemia“.

Der Kartenvorverkauf findet bereits jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr im Musikerheim neben der Mehrzweckhalle bzw. im Gasthaus zur Zuckerfabrik während der Öffnungszeiten statt. Weitere Infos gibt es online unter www.mv-obersiebenbrunn.com .

