Partei-Hickhack geht weiter: SPÖ verhandelt nicht mit GO7

Nach der durch den Rücktritt der SPÖ-Mandatare erzwungenen Neuwahl sind jetzt Koalitionsverhandlungen an der Tagesordnung. Dabei überrascht der vormalige SPÖ-Bürgermeister Herbert Porsch nun mit der Aussage, dass es mit der Bürgerliste GO7 keine Gespräche geben wird: „Das haben wir per Parteibeschluss so festgelegt.“

Grund sind laut Porsch der „tiefe und untergriffige Stil der GO7 im Wahlkampf“. In der NÖN der Vorwoche hörte sich das noch anders an: Porsch gab damals zu Protokoll, mit allen Parteien sprechen zu wollen. Diese Meinung hat sich mittlerweile geändert: „Eine Gesprächsbasis gibt es nur mit der ÖVP und der LOS.“

Mit den Vertretern der Volkspartei habe es auch schon „sehr sachliche, konstruktive Gespräche auf hohem Niveau“ gegeben, so der Ortschef: „Die ÖVP bleibt weiter unser Favorit, es sind beinahe hundertprozentige Überschneidungen gegeben. Das wundert mich aber nicht, schließlich haben wir ja auch in den letzten beiden Jahren erfolgreich zusammengearbeitet.“ Ein Termin mit der Bürgerliste LOS sei bis jetzt nicht zustande gekommen, weil noch kein gemeinsamer Termin gefunden werden konnte.

Grill: „Wünschen uns eine möglichst breite Mehrheit“

Was sagt GO7-Spitzenkandidat Rudolf Grill zu der Absage der SPÖ? „Einerseits bin ich verwundert, weil Porsch ja gesagt hat, dass er mit allen reden will. Und wie der Wahlkampf angelaufen ist, hat er damals auch schon gewusst. Dieses Verhalten sagt aber wieder einiges über die Glaubwürdigkeit von Porsch aus.“ Allerdings favorisiert Grill sowieso eine andere Koalitionsvariante: „Wir wünschen uns eine möglichst breite Mehrheit im Gemeinderat und die wäre mit einem Zusammenschluss von ÖVP. LOS und GO7 mit zwölf Mandaten gegenüber den sieben der SPÖ gegeben.“

Wie sieht er die Chancen auf die Koalition der drei Parteien mit je vier Mandaten? „Es schaut sehr gut aus“, antwortet Grill: „Es gab und gibt Gespräche mit den beiden anderen bürgerlichen Fraktionen.“

