Politik brutal: SPÖ stellt Abtrünnigen öffentlich an den Pranger

Zur Erinnerung: Im Oktober 2021 legten die SPÖ-Gemeinderäte ihre Mandate zurück, um Neuwahlen zu erzwingen. Dazu kam es aber nicht, weil Botros den Plan vereitelte. Seither ist nur er als „roter“ Gemeinderat im Ortsparlament vertreten, alle anderen SPÖ-Sessel sind unbesetzt. Zur Erklärung: Botros war nie Parteimitglied und musste nach dem Bruch mit den Genossen auch nicht aus der Partei ausgeschlossen werden.

Botros ist gebürtiger Ägypter und gehört der Koptischen Kirche an. Foto: Schindler

SPÖ-Chef Michael Mann forderte Botros in der Folge auf, sein Mandat zurückzulegen. Daran denkt der gebürtige Ägypter aber nicht, er wolle schließlich die Sozialdemokratie im Obersiebenbrunner Ortsparlament vertreten. Mittlerweile stieg er sogar zum geschäftsführenden Gemeinderat auf.

Vor wenigen Tagen wurde besagtes Flugblatt der SPÖ verteilt, es ging an jeden Haushalt im Ort. Darauf steht, dass Botros gegen den Willen der SPÖ im Gemeinderat sitzt und über 4.000 Euro kassiert – gemeint ist natürlich im Jahr. Weiters ist angeführt, dass Botros die sozialdemokratischen Werte verrät und in Zeiten der Teuerung gegen die Bürger von Obersiebenbrunn stimmt.

Die Bürgerliste GO7 nimmt Botros in Schutz

Die GO7 postete das Flugblatt umgehend auf ihrer Facebook-Seite und nahm Botros in Schutz. „Es ist schon gut, dass die SPÖ in der Gemeindepolitik nicht mehr vertreten ist“, heißt es dort. Und: Was die Sozialdemokraten „hier von sich geben, ist für unsere Gemeinde beschämend“. Die GO7 hofft abschließend, dass die Genossen nie wieder politischen Einfluss in Obersiebenbrunn haben.

SPÖ-Parteichef Michael Mann: „Wir wollen nur Bürger informieren.“ Foto: privat

Botros selbst bezeichnet das Flugblatt und das Vorgehen der SPÖ gegenüber der NÖN als traurig. Haben die Genossen vielleicht über das Ziel hinausgeschossen? „Nein“, betont Parteichef Mann: „Wir wurden in letzter Zeit immer wieder von Bürgern auf die Situation im Gemeinderat angesprochen und haben sie deshalb mit diesem Schreiben informiert.“

Bedenklich findet Mann hingegen, dass die GO7 das Flugblatt ins Netz stellte: „Hier kann es theoretisch die ganze Welt anschauen. Unser Zettel wurde nur im Ort verteilt, nicht einmal die Bürger der Nachbargemeinden haben es gesehen.“ Der SPÖ-Chef glaubt nicht, dass die GO7 damit „ihrem Freund Botros etwas Gutes getan hat“.

