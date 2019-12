Am Mittwoch fand in Obersiebenbrunn eine Gemeinderatsitzung statt, in der gleich fünf Misstrauensanträge der Oppositionspartei GO7 gegen SP-Bürgermeister Herbert Porsch eingebracht wurden. Hitzige und emotionale Debatten waren die Folgen. Auch die Anzahl der Zuseher war rekordverdächtig, rund 40 Bewohner aus Obersiebenbrunn und auch aus Untersiebenbrunn waren anwesend.

Beim ersten Misstrauensantrag wurde dem Bürgermeister mangelhafter Umgang mit den Gemeindefinanzen vorgeworfen, die Ausgaben an Berater und Repräsentationskosten seien in die Höhe getrieben worden, so der Vorwurf. Geschäftsführender SP-Gemeinderat Michael Mann konterte: „Der Vergleich mit den Repräsentationskosten hinkt und einige Kosten wurden falsch gebucht. Bei den Beraterkosten ist es so: Wenn man nichts macht, kostet das auch nichts." Weiters sei er nicht glücklich über den Zeitpunkt der Misstrauensanträge ­- ausgerechnet eine Woche vor Weihnachten bzw. fünf Wochen vor der Gemeinderatswahl.

Gemeinderäte sollen Einkommen spenden

„Die Mandatare der GO7 kommen seit rund zwei Monaten zu keinen Sitzungen, dadurch sind wir weder im Vorstand noch in Ausschüssen beschlussfähig", richtete Mann Kritik an die Oppositionspartei. Es gebe Gemeinderatsitzungen, bei denen nur die Hälfte der GO7-Mandatare anwesend seien. „Wir arbeiten hier nicht für Parteien, sondern für Obersiebenbrunn. Seit mehreren Monaten nichts zu arbeiten, dafür aber trotzdem pro Monat rund 1.000 Euro zu verdienen und dann kurz vor Weihnachten so eine ,Show-Sitzung' zu zelebrieren, finde ich nicht okay."

Er sei dafür, dass die Gemeinderäte, die in den letzten Monaten nichts gearbeitet haben, die Monatseinkommen spenden. Nach weiteren Wortgefechten erfolgte die erste Abstimmung: Neun Mandatare stimmten dem Misstrauensantrag zu, acht waren dagegen. Die notwendige Zweidrittel-Mehrheit wurde nicht erreicht, der Antrag abgelehnt.

Markus Szelnekovics Geschäftsführender GO7-Gemeinderat Thomas Mahdalicek bei der Abgabe seiner Stimme.

Es folgte der zweite Misstrauensantrag: „Aufgrund von Versäumnissen von Porsch wird die große Umfahrungsvariante der Bahnüberführung nicht durchgeführt. Die zu erwartende Schädigung der Wohnqualität der Anrainer sowie der dadurch entstandene finanzielle Schaden für die Gemeinde veranlassten uns zu diesem Antrag", hieß es von der GO7. Es folgten weitere hitzige Debatten, manche Aussagen führten bei den anwesenden Zusehern zu spontanem Applaus. Gemeinderat Alexander Perl (Liste OBL/LOS) kritisierte: „Wir haben jetzt Advent, die stille Zeit. Aber ich merke hier nichts davon."

Auch er sei nicht begeistert, ein paar Tage vor Weihnachten Misstrauensanträge zu behandeln: „Lasst doch das Volk entscheiden bei der Wahl im Jänner. Diese ganze Story ,Bahnumfahrung' reicht für einen vorweihnachtlichen Krimi." Perl sah aber nicht nur Fehler bei Porsch, sondern auch bei dessen Vorgängern als Ortschef: „Aus meiner Sicht sollten diese gegenseitigen Anschuldigungen und die mangelnde Zusammenarbeit aufhören, damit etwas weitergeht in Obersiebenbrunn, sonst bleibt die Gemeinde über."

Die Abstimmung erfolgte und mit elf Stimmen für und sechs Stimmen gegen den Misstrauensantrag wurde auch dieser - so wie auch die restlichen drei - abgelehnt.