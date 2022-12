Postpartner in letzter Minute

Am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, schloss in Obersiebenbrunn die Bäckerei „Backgenuss Gaida“ und somit auch der in diesen Räumlichkeiten untergebrachte Postpartner für immer seine Pforten.

Ein Rückblick: Im Mai 2018 eröffnete die Bäckerei und übernahm für Obersiebenbrunn und Untersiebenbrunn auch die Funktion als Postpartner. Die Bäckerei versorgte auch umliegende Schulen mit sehr begehrten Pausensnacks. Doch auch für die beliebte Bäckerei wurden die Zeiten schlechter und die Umsätze gingen zurück. So beschloss man im Frühjahr, mit Ende des Jahres zu schließen, sollte sich nichts ändern. Mit den Einnahmen der Post allein geht sich das alles nicht aus“, bedauert Chefin Hanna Gaida.

Viele Obersiebenbrunner sind natürlich mehr als unglücklich, dass sie ihren Postpartner verlieren und nach Weihnachten für ihre Postgeschäfte nun nach Markgrafneusiedl fahren müssen. Auch die Bürger aus Untersiebenbrunn müssen dann weitere sechs Kilometer Autofahrt – zusätzlich zu den schon bisherigen zwei – in Kauf nehmen und nach Markgrafneusiedl fahren. Entsprechend enttäuscht sind die Obersiebenbrunner, „dass die Gemeinde anscheinend nicht im Stande war, einen Nachfolger zu finden. Zeit genug wäre ja gewesen“, so einige Stimmen aus der Bevölkerung.

Die NÖN fragte bei ÖVP-Bürgermeister Walter Seehofer nach. Dieser erklärt: „Die Post setzte die Gemeinde im September darüber in Kenntnis, dass der Postpartner mit Ende des Jahres schließt.“ Daraufhin habe man fieberhaft versucht, einen potenziellen Nachfolger aufzutreiben. „Schließlich fand sich kürzlich jemand, der die Räumlichkeiten von der Bäckerei übernehmen wird und mit Anfang Jänner ebenfalls eine Bäckerei oder ein Café eröffnen wird. Der Postpartner wird hier Mitte Februar in Betrieb gehen“, kann Seehofer erfreut bekannt geben. Wer das Geschäft übernehmen wird, verrät der Ortschef allerdings noch nicht.

Bis dahin heißt es aber: Wer Postgeschäfte erledigen möchte, muss nach Markgrafneusiedl pendeln.

