Aufregung herrscht derzeit in Obersiebenbrunn, weil Vertreter der GO7-Partei einen Skandal am Sperrmüllsammelplatz orten: Der Vater des GO7-Gemeinderates Antonius Ebeid soll von Mitarbeitern dort mit den Worten „Geh heim, schleich dich!“ rassistisch angepöbelt worden sein.

„Mein Vater ist der netteste und herzlichste Mensch, den man in Obersiebenbrunn antreffen kann. Und dann wird er mit einem solch unnötigen Sager vor den Augen der Bürger und Gemeindevertreter beleidigt?“, ärgert sich Ebeid: „Ich finde, dass es hier vonseiten der Gemeinde eine offizielle Entschuldigung zu geben hat. Und es müssen Konsequenzen folgen.“

„Mein Vater wurde rassistisch angepöbelt.“ Antonius Ebeid, GO7-Gemeinderat

SP-Bürgermeister Herbert Porsch wehrt sich: „Am 7. November fand erstmals nach den Covid-Verordnungen eine Sperrmüllsammlung statt. Drei Gemeinderäte wurden von mir beauftragt, den Ablauf nach den Richtlinien des G.V.U. zu koordinieren.“ Die Verhaltensrichtlinien wurden seitens der Marktgemeinde veröffentlicht.

„Als LOS-Gemeinderat Werner Slavik sich nicht an die Richtlinien hielt und zu Fuß den Sperrmüllplatz betrat – ohne Maske, aber mit Bemerkungen wie ,Ich brauche keine Maske‘ und ,Euch als Hilfspolizisten‘ – nutzte auch der Vater des Gemeinderates die Gelegenheit, sich nicht an die Richtlinien zu halten“, berichtet der Gemeindechef.

Beide wurden vom Personal darauf hingewiesen, dass dies nicht den Vorgaben entspreche. „Daraufhin wurde vom Vater des Gemeinderates der Vorwurf erhoben, dass ihm aufgrund seines Aussehens und der Religionszugehörigkeit der Zutritt verwehrt und rassistisch agiert würde. Dies stellen wir entschieden in Abrede. Unser Personal hat lediglich die Umsetzung der Covid-Maßnahmen überwacht“, so der Ortschef.

Aufregung um Foto

Und weiter: „Auch GO7-Gemeinderat Gerald Wanicek widersetzte sich anschließend den Anweisungen des Personals. Es scheint sich um eine ausgemachte, geplante Aktion der Opposition gehandelt zu haben“, vermutet Porsch, der selbst nicht am Sperrmüllplatz war und erst im Nachhinein von diesen „haltlosen Vorwürfen“ unterrichtet wurde. „Daraufhin bat ich um einen gemeinsamen Termin, um die Sache zu klären. Die betroffenen Personen kamen aber leider nicht.“

Auch ein Foto von Porsch bei einem Totengedenken am 1. November regt auf: GO7-Mitglieder kritisieren, dass Porsch zu diesem Zeitpunkt in Quarantäne sein hätte sollen (er war eine Kontaktperson eines mit Covid Infizierten und musste in Selbstisolation, Anm.). Porsch erklärt: „Die Kranzniederlegung beim Kriegerdenkmal erfolgte noch vor meinem Absonderungsbescheid.“