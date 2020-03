Am letzten Freitag wurde im Gemeindeamt Obersiebenbrunn – nach vielen intensiven Verhandlungsrunden – das Koalitionsabkommen zwischen SPÖ und ÖVP unterzeichnet. Die Roten haben nach der Gemeinderatswahl sieben Mandate, die Türkisen drei. Gemeinsam verfügen sie also über eine knappe Mehrheit von zehn zu neun Sitzen (fünf Bürgerliste „LOS“, vier Bürgerliste „GO7“).

„Es fanden sich zwischen SPÖ und ÖVP die meisten Überschneidungen in den Zukunftsthemen für die positive Entwicklung unserer Heimatgemeinde. Für eine gute Zusammenarbeit bedarf es auch eines guten Gesprächsklimas, das in zahlreichen Gesprächen gefunden wurde“, so der alte und designierte neue SP-Bürgermeister Herbert Porsch. Er freut sich auf eine interessante Zusammenarbeit: „Ich werde weiterhin mein Bestes geben, um Obersiebenbrunn lebens- und liebenswert zu gestalten und für alle Bürger ein offenes Ohr haben. Es gibt sehr viele Projekte und viel Arbeit.“

VP-Vize Seehofer freut sich schon auf Arbeit

Der Spitzenkandidat der ÖVP und designierte Vizebürgermeister Walter Seehofer freut sich ebenfalls auf seine zukünftige Arbeit. „Ich werde für unsere Heimatgemeinde mit bestem Wissen und Gewissen arbeiten und mich für die Anliegen der Bevölkerung einsetzen“, lässt Seehofer in einem ersten Statement wissen.

Porsch und Seehofer laden auch alle anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien zu einer konstruktiven gemeinsamen Arbeit für Obersiebenbrunn ein. Die konstituierende Sitzung fand übrigens am Montagabend (nach Redaktionsschluss) statt.

Slavik: „Wählerwille wird nicht respektiert“

Werner Slavik von der Liste „LOS“, die beim ersten Antreten unter diesem Namen gleich auf fünf Mandate kam, zeigte sich enttäuscht und verfasste kurz nach dem Bekanntwerden des neuen Regierungsübereinkommens ein sehr emotionales Statement auf der Facebook-Seite der Liste, das mittlerweile gelöscht wurde. Zur NÖN sagte er: „Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass der Wählerwille der Obersiebenbrunner Bevölkerung nicht respektiert wurde. Es ist schade, dass seitens der SPÖ und ÖVP die fachliche Kompetenz der Liste Obersiebenbrunn als eindeutiger Wahlsieger ignoriert wird.“

Der Spitzenkandidat der Liste „GO7“, Ex-Bürgermeister Kurt Steindl, berichtet: „Wir haben uns um die Verhandlungen für eine bürgerliche Regierung mit der Liste ,LOS‘ und ÖVP sehr bemüht. Die ÖVP war aber für diese Konstellation nicht zu haben. Ich habe mein Mandat per Freitag ruhend gestellt.“