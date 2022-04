SPÖ fordert Ortschef zum Rücktritt auf

Werbung

Die politische Stimmung in der Gemeinde ist weiter angespannt. Schon vor der Gemeinderatswahl Ende Jänner waren die Wogen hochgegangen. Auch nachdem das Ergebnis bekannt war, blieben die Diskussionen hitzig. Die zuerst als fix angenommene Koalition zwischen den vormaligen Partnern SPÖ und ÖVP kam schlussendlich nicht zustande, Walter Seehofers ÖVP entschied sich, lieber mit den Bürgerlisten LOS und GO7 (alle drei Parteien mit vier Mandaten) zu koalieren – die SPÖ mit ihren sieben Sitzen schaute durch die Finger.

Bei der konstituierenden Sitzung kam es zum Knalleffekt: SPÖ-Spitzenkandidat und Ex-Bürgermeister Herbert Porsch nahm sein Mandat nicht an, bekräftigte aber, dass es sich nur um einen temporären Rückzug handle: „Ich werde GO7, LOS und auch ÖVP-Bürgermeister Walter Seehofer als Privatperson klagen.“

Ermittlungen gegen Porsch eingestellt

Aber Porsch war auch Beklagter, Seehofer hatte seinen ehemaligen Koalitionspartner angezeigt. Scheinrechnungen, zusätzliche Gehaltsauszahlungen sowie Ungereimtheiten beim Ankauf von Flächendesinfektionsmittel und Antigen-Tests wurden Porsch vorgeworfen. Der NÖN liegt nun ein Schreiben vor, wonach die Ermittlungen eingestellt wurden.

Die SPÖ reagiert: „Alle Vorwürfe, die Seehofer gegen Porsch im Wahlkampf erhoben hat, sind in sich zusammengebrochen. Die Verfahren wurden eingestellt.“ Porsch habe sich nichts zuschulden kommen lassen: „Obwohl (Amtsleiter, Anm.) Thomas Mahdalicek angeblich vier Wochen lang Tag und Nacht in den Gemeindeunterlagen nach verwertbaren Beweisen gesucht hat, bleibt am Schluss gar nichts über.“

Seehofer habe die Wähler „absichtlich verunsichert“ und damit Porsch „einen unwiederbringlichen Schaden zugefügt und seinen Namen beschmutzt“, befinden die SPÖ-Funktionäre und fordern den Rücktritt des neuen Bürgermeisters: „Diese Gemeinderegierung steht auf tönernen Füßen. Der Rücktritt von Seehofer wäre die logische Konsequenz.“

Seehofer: „Es war Pflicht, Vergehen aufzuzeigen“

Das lässt Seehofer nicht auf sich sitzen: „Ich sehe das nicht als Schlappe und auch nicht als Wahlgag. Ich nehme die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis und werde natürlich mein Amt als Bürgermeister nicht niederlegen.“

Er habe Porsch nie persönlich angegriffen, er habe in einer Aussendung lediglich von Ungereimtheiten in der Buchhaltung geschrieben, die er nach seiner interimistischen Amtsübernahme festgestellt habe. Diese wurden aufgezeigt und zur Überprüfung weitergeleitet. „Ich sah es als meine Pflicht an, die Vergehen aufzuzeigen, da ich mich sonst strafbar gemacht hätte, wenn ich den Mantel des Schweigens darüber breite.“

Abschließend bedauert er: „Ruhe in der Ortschaft wird leider nicht so schnell einkehren, da die SPÖ anscheinend die neue Regierung nicht akzeptieren will. Da die Aufsichtsbeschwerde der SPÖ von der Bezirkswahlbehörde abgewiesen wurde, können wir aber nun endlich für Obersiebenbrunn arbeiten.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.