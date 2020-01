Einige Überraschungen brachte die Gemeinderatswahl in Obersiebenbrunn: Die Liste Obersiebenbrunn (LOS) mit Spitzenkandidat Heinrich Brandstetter, die unter diesem Namen zum ersten Mal antrat (die Protagonisten sind großteils aus der früheren Bürgerliste OBL), kam auf fünf Mandate und ist damit zweitstärkste Kraft. Brandstetter: „Ich möchte mich bei den Wählern und besonders meinem Team bedanken. Wir sind die, die am meisten gewonnen haben und freuen uns auf die Arbeit für Obersiebenbrunn.“

Große Freude auch beim amtierenden Bürgermeister Herbert Porsch (SP), der einige Wählerstimmen dazugewann und weiter sieben Mandate hat: „Wir sind mit Abstand die stärkste Partei in Obersiebenbrunn. Ich werde mit allen anderen Gespräche führen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne Obersiebenbrunns.“ Die obligatorischen Dankesworte an die Wähler und an sein Team vergaß er natürlich auch nicht. Ernüchterung hingegen bei der Liste „GO7“ mit Spitzenkandidat Kurt Steindl, die zwei Mandate einbüßte und nun vier Gemeinderäte stellt: „Wir erkennen das Ergebnis an, der Wähler hat entschieden. Alles weitere werden die Verhandlungen bringen“, so Steindl.

Auch die ÖVP verlor einen Sitz, hat nun drei Mandate. Spitzenkandidat Walter Seehofer: „Ich möchte mich bei allen Obersiebenbrunnern für ihr Vertrauen seitens der ÖVP herzlich bedanken. Spezieller Dank gilt auch meinem Team und meiner Familie für deren Unterstützung. Leider musste wir wegen einer Stimme unser viertes Mandat abgeben. Wir werden aber weiterhin für eine ehrliche, nachhaltige und korrekte Politik in unserer Heimatgemeinde sorgen.“

Die FPÖ mit Christian Täubl schaffte den Einzug in den Gemeinderat nicht. Täubl: „Leider ist unser Programm nicht angenommen worden. Wir werden aber weiterarbeiten und in fünf Jahren wieder antreten.“

