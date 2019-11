Ein Fußgänger musste dabei sein Leben lassen. Ein Lkw fuhr in Richtung Markgrafneusiedl und dürfte einen Fußgänger übersehen haben, der zur gleichen Zeit unterwegs war. Der Laster erfasste den Fußgänger mit voller Wucht und schlitterte daraufhin in das angrenzende Feld. Obwohl First Responder und Notarzt rasch zur Stelle waren und sofort mit der Reanimation begannen, erlag der Fußgänger seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Lkw erlitt einen Schock und wurde durch das Kriseninterventionsteams des Roten Kreuz betreut.