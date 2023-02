Nachhaltig: Über 3.000 kg Gemüse geerntet

Mit dem Projekt „Stadt.Land.MUT“ vereint der Verein MUT Lebensmittelrettung und Hilfe für Menschen in Not auf nachhaltige Weise. Auf dem vom Demeterbauern Andreas Ripfl zur Verfügung gestellten 2.000 Quadratmeter großen Feld in Obersiebenbrunn baut der Verein ausschließlich Bio-Gemüse und -Kräuter an.

Ein Teil davon sind gerettete Pflanzen aus Supermärkten, die sonst im Müll landen würden.

In der zweiten Saison (2022) konnten 3.103 kg Bio-Gemüse mit einem ungefähren Warenwert von 16.900 Euro geerntet werden. „Wir haben eine große Vielfalt an Gemüse, das soll 2023 noch vielfältiger werden. Aktuell wachsen auch Kohlgewächse wie Kohlsprossen und Wintersalate am Feld, das somit das ganze Jahr hindurch genutzt wird“, erklärt Bernhard Rogner, der mit viel Wissen und Leidenschaft am Feld hauptverantwortlich dafür zeichnet, dass die vielen verschiedenen Gemüsesorten auch gedeihen.

Für 2023 hat schon er „Ausbau“-Pläne: „Wir werden die Struktur am Feld verändern, damit wir einen besseren Überblick haben über die vielen Gemüsesorten, Vielfalt ist mir sehr wichtig. Zusätzlich planen wir auch, die Vernetzung vor Ort auszubauen und auch ein Kompostklo zu installieren. Mein Anspruch ist es, jedes Jahr organischer und vielfältiger zu werden.“

MUT-Projektleiter Alexander Maier: „Nachhaltiger Kreislauf“

Verein-MUT-Projektleiter Alexander Maier zum Projekt „Stadt.Land.MUT“: „Unser Projekt ist ein sehr nachhaltiger Kreislauf. Von uns gerettete Jungpflanzen, die sonst im Müll landen würden, werden aufgepäppelt und kommen auf das Feld, wo sie gesund wachsen. Die Ernte kommt dann wieder zu uns in den Gratis-Sozial-Greißler und geht an Menschen, die ohne uns nicht die Chance auf frisches, gesundes Bio-Gemüse hätten.“

Wer das Projekt „Stadt.Land.MUT“ fördern will, kann es auch heuer via Crowd-funding per respekt.net unterstützen.

www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/

