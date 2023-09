Zum 14. Mal: „Ab Hof“ beherbergte Künstler

„Kunst ab Hof“ fand ereits zum 14. Mal beim „14er Lahner“ in Obersiebenbrunn statt. Malerin Sabine Freudensprung thematisierte „maskulin & feminin“ in der Aktmalerei und ließ die Gäste an ihren mit feinen Linien gezeichneten Spaziergängen im Waldviertel teilnehmen. Judith Grosser brachte wiederum Pferde auf die Leinwand und Utz Rothe präsentierte Stillleben und Landschaftsmalerei.

Es gab ein vielfältiges Kulturprogramm: Am Samstag „Sounds from Hollywood“ mit Kurt Seidl am Klavier und Christoph Eichberger an der Trompete sowie Gitarrenklänge von Gerhard Rosenberger. Bei Einbruch der Dunkelheit folgte ein Vortrag von Gerhard Theissl über die Kapverden.

Sonntag brachte Gelegenheit zum Tanz

Am Sonntag spielte das Trio „Spätsommer Musi“ Volksmusik mit Gelegenheit zum Tanzen, gefolgt von der kräftigen Stimme Daniel Spiessls mit Klavierbegleitung. Den Abschluss bildete ein Reisefilm von Lore Schlamadinger über Südafrika.

Veranstalterin Petra Schlamadinger freute sich über zahlreiche Kunstinteressierte: „Es war eine gelungene kulturelle Bereicherung für das gesamte Marchfeld.“