ÖKB organisierte Blutspende-Aktion.

Bereits seit 1975 lädt der ÖKB Obersulz-Nexing zwei Mal im Jahr zum Blutspenden ein. Dieses geht gemeinsam mit dem Landesklinikum Mistelbach über die Bühne. Was den Veranstaltern aber immer mehr auffällt: Die Spendenfreudigkeit lässt leider nach.

Das bemerkten die Kameraden auch beim letzten Termin, an dem Obmann Josef Mentl bereitwillig Blut ließ. Darum appelliert der Kameradschaftsbund an alle Bürger aus der Gemeinden, den nächsten Team im Herbst unbedingt wahrzunehmen. Denn Blut ist das Notfallmedikament Nummer eins, durchschnittlich werden in Österreichs Spitälern 1.000 Blutkonserven pro Tag benötigt.

Der nächste Blutspendetermin im Bezirk Gänserndorf ist am Mittwoch, dem 27. Juni, in Ebenthal im Bus beim Feuerwehrhaus (Hauptstraße 88).