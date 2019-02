Fünf Feuerwehren bei Gebäudebrand im Einsatz .

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am Dienstag in Obersulz (Bezirk Gänserndorf), als kurz vor 20:30 Uhr ein Brand in einem Nebengebäude des ehemaligen Bahnhofwirtshauses ausbrach, der rasch auf ein angrenzendes Stallgebäude übergriff.