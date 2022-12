Gebrochener Fuß: „Wo soll da der Vorsatz sein?“

Werbung

Ein 26-jähriger Student war am Landesgericht Korneuburg angeklagt, schuld am gebrochenen Fuß eines 37-Jährigen zu sein.

Passiert sein soll diese Körperverletzung in der Nacht vom 6. auf den 7. August dieses Jahres gegen vier Uhr morgens am Rande des Kirtags in Obersulz. Er sei in einer kleinen Gruppe vor dem Festzelt zusammengestanden, als der 37-Jährige dazustieß, so der Student. Man habe dem 37-Jährigen klargemacht, dass seine Gegenwart nicht willkommen sei, weswegen sich eine verbale Auseinandersetzung entzündete.

Die endete damit, dass der 26-Jährige umgestoßen und von dem Mann mit einem Arm auf der Gurgel am Boden fixiert wurde. Der 37-Jährige wurde vom Bruder des Studenten von Selbigem weggerissen. Danach will der Mann einen gebrochenen Fuß gehabt haben. Der Umstand, dass er im Krankenhaus Mistelbach angab, dass die Verletzung entstanden sei, als er vom Traktor ab- und auf ein Holzscheit sprang, erhöhte sein Maß an Glaubwürdigkeit für Richter Martin Bodner nicht. „Für mich sind die Zeugen entscheidend“, so Bodner.

Und diese bestätigten in ihren Aussagen, dass das vermeintliche Opfer der Aggressor gewesen sei. Außerdem vermisste der Richter den Verletzungsvorsatz beim 26-Jährigen: „Den sehe ich weit und breit nicht.“ Die einzige logische Konsequenz: Ein Freispruch des Studenten.

