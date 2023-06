Volksschule ist saniert: „Wir sind im Paradies!“

46 Schüler besuchen derzeit die zweiklassige Volksschule in Obersulz. Der Standort ist einmalig: Oben am Berg blicken Schüler und Lehrer erhaben über den Ort - und das seit dem Jahr 1884, als mit dem Bau der Kernschule begonnen wurde.

Genau der Standort war es, der den Professionisten bei Sanierung und Zubau alles abverlangte, denn: „Die wunderschöne Lage am Berg hat ihre Tücken“, weiß Bürgermeisterin Angela Baumgartner nur zu gut. „Es war irrsinnig herausfordernd und stressig“, fasst Architekt Werner Zita bei der Eröffnungsfeier der Volksschule zusammen. Der Bauplatz wie auch die Zufahrt waren eng, gebaut wurde in verschiedenen Höhenlagen, Niveauunterschiede mussten bewältigt werden. Und das alles während des laufenden Schulbetriebs. Nicht alles konnte in den Ferien erledigt werden.

Der Traum vom eigenen Turnsaal wurde wahr

Angela Baumgartner gab in ihrer Ansprache zu, dass sie früher nur mit einem Auge auf die Schule geblickt habe. Ihr war bewusst, dass irgendwann saniert werden musste. Denn würde nichts getan, hätte die Schule früher oder später geschlossen werden müssen. Das kam für die Gemeinde aber nie infrage.

Begonnen hat es klein, es wurden neue Möbel angeschafft, die Klassen wurden renoviert. „Und dann haben wir begonnen zu träumen“, erinnert sich Baumgartner an ein Gespräch mit Direktor Christian Wendy. Die Vorstellung: Eine eigene Turnsaal für die Schule. Bisher wurde einfach eine Schulklasse als Turnsaal verwendet. Auch gelesen oder gewerkt wurde in den Klassenräumen. „Ich musste der Frau Bürgermeister die Augen öffnen und ich bedanke mich, dass sie dieses Wagnis mit uns eingegangen ist“, ist Wendy froh, dass seine Schule nun dem Standard des 21. Jahrhunderts entspricht. „Jetzt sind wir hier im Paradies“, betont er.

„Es war ein schwieriges Projekt“, erinnerte sich Baumgartner an die Bauarbeiten, die nötig waren, um das Paradies am Berg zu schaffen. Die ehemalige Lehrerwohnung wurde als Werkraum verwendet und musste dem neuen Turnsaal, den jetzt übrigens alle Vereine nutzen dürfen, weichen. Doch hinter dem Werkraum befand sich eine Stützmauer. Es war klar: Wenn die Stützmauer weg muss, muss auch die Straße dahinter weg. „Wir haben viel getüftelt“, sagte die Bürgermeisterin.

2020 wurde schließlich mit dem Abbruch der Lehrerwohnung begonnen – während des laufenden Unterrichts. „Der Turnsaal verschwindet im Berg, das war eine Herausforderung für die Statiker“, berichtete Architekt Zita. Für ihn war es wichtig, das Alte der geschichtsträchtigen Schule zu schätzen und zu bewahren. Das war ihm allein deswegen wichtig, weil „in eine Klasse hier schon mein Vater gegangen ist“.

In Niederösterreich ist Schule noch paradiesisch Rudolf Taschner, Nationalratsabgeordneter

„Es waren zwei harte Jahre“, schilderte Baumgartner weiter - für Lehrer, Schüler, die ausführenden Firmen und die Anrainer. „Im September 2022 war fast alles fertig. Und wir haben hier etwas Wunderbares geschaffen“, strahlte Baumgartner bei der Eröffnungsfeier. Denn nicht nur ein Turnsaal wurde errichtet, auch eine Bibliothek wurde zugebaut, darüber ist ein Raum für die Nachmittagsbetreuung entstanden.

Beeindruckt davon zeigte sich Rudolf Taschner. Der bekannte Mathematiker ist Baumgartners Kollege im Nationalrat. „In Niederösterreich ist Schule noch paradiesisch“, stellte er fest. Doch das Gebäude sei sekundär, wichtig seien die Menschen, die darin arbeiten. Denn: „Es ist unsere Zukunft, die hier ausgebildet wird“, stellte er mit Blick auf die 46 Volksschulkinder fest, die voller Begeisterung die Feier mit Gesang, Tanz und Instrumenten umrahmten.

Aus alter Volksschule ist „Paradise-City“ geworden

Um die Zukunft auszubilden, nahmen Baumgartner und ihre Gemeinderäte 2,4 Millionen Euro in die Hand. „Ein ganz schöner Brocken“, ist die Bürgermeisterin dankbar für die finanzielle Unterstützung des Landes NÖ. Ohne diese wären Sanierung und Turnsaal nicht stemmbar gewesen.

„Willkommen to Paradise City“, begrüßte Landtagsabgeordneter René Lobner die Festgäste und gratulierte der Bürgermeisterin: „Es war eine weise Entscheidung, die 2,4 Millionen Euro hier zu investieren.“ Er betonte, dass der Schul- und Kindergartenfonds des Landes dieses Projekt gern unterstützt. Und: „Wir sind stolz auf die Standards, die wir in unseren Bildungseinrichtungen in Niederösterreich haben.“

Ich bin froh, dass wir uns getraut haben, die Schule zu renovieren! Bürgermeisterin Angela Baumgartner

Lobner ist froh, dass in Obersulz Altes bewahrt worden ist. „Es ist ein mustergültiges Projekt“, attestierte er der Volksschule. Damit meinte er aber nicht nur das Gebäude selbst. „Das ist nur die Hardware. Die bringt aber nichts, wenn das Gebäude nicht mit hervorragenden Pädagogen gefüllt ist.“

Die Feier, bei der der ganze Ort mit dabei war, wurde von der Ortsmusik Obersulz-Blumenthal und vom Musikverein Niedersulz musikalisch umrahmt. Ihren Ausklang fand sie auf der Dachterrasse der Volksschule. „Ich bin froh, dass wir uns getraut haben, die Schule zu renovieren. Wir haben jeden Cent gut investiert“, ist Angela Baumgartner stolz auf das abgeschlossene Projekt.