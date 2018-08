Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre war das Regenauffangbecken in der Fachleiten voll mit Wasser. Darin tummelten sich nicht nur Fische und anderes Getier, sondern auch Kinder, die sich im Sommer im kühlen Nass erfrischten. Im Winter wiederum diente das Areal als Eislaufplatz. Gebaut wurde das Retentionsbecken samt Schleuse, um die Häuser in der Umgebung vor Überschwemmungen zu schützen.

In den 90er-Jahren war das Becken verlandet und musste ausgebaggert werden. Anrainerin Elisabeth Weinberger: „Damals wurde wahrscheinlich zu tief gegraben und die Lehmschicht verletzt. Seither versickert das Regenwasser sofort im Erdreich, deshalb wird auch die Schleuse nicht mehr verwendet.“ Weinberger wünscht sich den damaligen Zustand zurück: „Dieser Teich war ein wichtiges Biotop. Früher lebten hier Fische, Kröten, Lurche und Frösche. Auch Rehe, Füchse, Hasen etc. kamen her, um zu trinken.“

Was sagt VP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner dazu? „Das ist ein Regenrückhaltebecken, in dem kein Wasser stehen soll, da es sonst nicht seinen Zweck erfüllt. Es ist eben kein Biotop – das hat auch die Bezirkshauptmannschaft bestätigt.“