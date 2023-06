Neue Naturfilteranlage: Sechs Spaten für weiches Wasser

Die Naturfilteranlage Obersulz wird künftig in der Region 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit weichem Wasser versorgen. „Die Wasserhärte ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal. In diesem Fall erfolgt durch die Verwendung von sehr feinen Membranen eine Reduktion des Härtegrades von ca. 30°dH auf 10-12°dH“, erklärt der technische Geschäftsführer von EVN Wasser, Franz Dinhobl. Die Bürgermeister in der Region freuen sich, dass mit dieser neuen Anlage dem weit verbreiteten Wunsch der Bevölkerung nach weichem Wasser nachgekommen wird: „Endlich müssen Geräte wie Kaffee- oder Waschmaschinen nicht mehr entkalkt werden“, so die ÖVP-Bürgermeisterin von Sulz im Weinviertel und Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner stellvertretend.

Auch Landtagsabgeordneter René Lobner betont die Wichtigkeit der Naturfilteranlage: „Sauberes und weiches Trinkwasser trägt entscheidend zu einer hohen Lebensqualität bei. Wir freuen uns darauf, dass die Gemeinden mit der Inbetriebnahme der Naturfilteranlage nun konstant weiches Wasser erhalten werden.“

Die Naturfilteranlage in Obersulz soll im März 2024 in Betrieb genommen werden. Die Investitionskosten für das Projekt belaufen sich auf rund 1,2 Mio. Euro. Mit dem weichen Wasser werden künftig die Gemeinden Sulz im Weinviertel, Spannberg, Zistersdorf, Velm-Götzendorf und Hohenruppersdorf versorgt.

Naturfiltration im Detail

Der Vergleich mit Quellwasser muss dann nicht mehr gescheut werden. Durch die Verwendung von sehr feinen Membranen können die Härtegrade rein mechanisch gesenkt werden. „Dieses Verfahren weist nicht die Nachteile der im Haushalt oft eingesetzten Ionentauscher auf, die den Geschmack des Wassers unangenehm verändern und oft mikrobiologische Probleme hervorrufen“, erläutert Dinhobl.

Auf neue Wasserenthärtungsgeräte im Haushalt kann künftig also verzichtet werden. Quellfrisches Trinkwasser ist in Niederösterreich eine Selbstverständlichkeit. Der Härtegrad ist dabei ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Je höher der Wert an Kalzium und Magnesium im Wasser ist, desto härter ist das Wasser. Zu viel Kalk im Wasser bringt zahlreiche Nachteile: hartnäckig verschmutzte Gläser, defekte Geräte sowie trockene Haut beim Duschen.