Am Freitag wurde der Busbahnhof in Raggendorf eröffnet und somit eine neue Mobilitäts-Ära im südlichen Weinviertel eingeläutet: das Mobility.Lab LISA. „Gemeinsam mit den elf Gemeinden im Südlichen Weinviertel haben wir die Mobilitätsmöglichkeiten wie etwa E-Carsharing, überdachte Radabstellplätze und Radboxen beleuchtet und Mobilitätsstationen geschaffen, wodurch in der Region eine flächendeckende öffentliche Anbindung bis vor die Haustüre entsteht. Herzstück des ganzen Konzeptes ist dieser Bus- und Mobilitätsknotenpunkt, den wir hier und heute eröffnen können“, freut sich Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko beim Lokalaugenschein in Raggendorf.

Die Eröffnung des Busbahnhofes Raggendorf ließen sich auch geschäftsführender Gemeinderat Andreas Geritzer (Auersthal), VP-Bürgermeister Kurt Jantschitsch (Bad Pirawarth), VP-Ortschefin Marianne Rickl-List und VP-Bürgermeister Stefan Flotz (Matzen-Raggendorf) nicht entgehen. Im Rahmen der Inbetriebnahme machten sich der Mobilitätslandesrat, das regionale Mobilitätsmanagement der NÖ.

Regional sowie die VertreterInnen von den Gemeinden selbst ein Bild von den Radboxen und Haltestellenausstattungen. Auch die Mobilitätsstationen in Auersthal, Raggendorf, Groß-Schweinbarth und Bad Pirawarth wurden gleich besucht. Die Begutachter waren sich alle einig: Das Mobilitätsangebot ist nicht nur sicher und bequem, es attraktiviert die Region auch als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

„Raggendorf wird zum zentralen Knoten im Mobilitätssystem des Bezirks Gänserndorf. Das neue Mobilitätskonzept ist eingebettet in das Regionalbussystem des VOR, mit direkten, eng getakteten Busanbindungen zu den beiden Bezirkshauptstädten Gänserndorf und Mistelbach“, betont Flotz die seiner Ansicht nach hervorragende Anbindung seiner Gemeinde.

„Mit dem Mobility.Lab und LISA setzen wir einen bedeutsamen Baustein zu einem völlig neu gedachten Gesamtmobilitätsangebot: Denn das starke Rückgrat Linienverkehr lässt sich leicht, intelligent, sauber und attraktiv mit flexiblen Verkehrsmitteln, vom Fahrrad bis zum Elektroauto, kombinieren“, erklärt Oliver Danninger, LISA-Projektverantwortlicher des Landes Niederösterreich.