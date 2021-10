Unterstützer des Kinderdorfes versammelt

Die Hauptversammlung des Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB) Gänserndorf umfasste gleich zwei Jahre – 2019 und 2020. Hauptbezirksobmann Siegfried Ofenschüssl durfte unter den Ehrengästen den Landespräsidenten Josef Pfleger, sein Vize Wolfgang Heuer und die Sulzer ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner begrüßen. Pfarrvikar Peter Peczar-Siegl sorgte für den geistlichen Beistand.

Der ÖKB kümmert sich um die Sanierung der Feldkreuze und unterstützt das Kinderdorf mit regelmäßigen Spenden. So wurden rund 4.000 Euro an Gutscheinen an das ÖKB-Kinderdorf-Haus übergeben. Mit Sammlungen wird ebenso das Schwarze Kreuz unterstützt.

Die Berichte der Obmänner der einzelnen Ortsverbände fielen aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen in den letzten beiden Jahren kurz aus. Veranstaltungen konnten in diesem Zeitraum, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt abgehalten werden. Pfleger berichtete über Neuigkeiten aus dem Landesverband und kündigte an, dass Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an der nächsten Landeswallfahrt nach Maria Taferl teilnehmen wird.