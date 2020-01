Quasi unverändert präsentiert sich die Parteienlandschaft im Ort. Lediglich ein Mandat wanderte von der VP zur neu aufgestellten SP. Für VP-Bürgermeisterin und Nationalrätin Angela Baumgartner kein Drama: „Wir konnten zwei der drei 2015 dazugewonnen Mandate halten und ich freue mich über das Ergebnis.“ Die Stimmenverschiebungen sieht Baumgartner in der größer gewordenen Parteienlandschaft verursacht. So spaltete sich Friedrich Gepp von der FP ab und trat mit der Liste „UNS“ an, verfehlte den Einzug ins Ortsparlament allerdings knapp. „Die Resonanz aus der Bevölkerung ist positiv, sodass ich unseren eingeschlagenen Weg weiter zum Wohle aller Katastralgemeinden und Bürger verfolgen werde“, so Baumgartner weiter.

Freude über das hinzugewonnene Mandat herrscht bei SP- Spitzenkandidat Erich Rotter: „Wir hatten mir der Neuaufstellung zum Ziel, Ruhe in die Ortsfraktion zu bringen. Das Ergebnis bestätigt unsere Bemühungen.“ Neben Rotter werden Sonja Weiss und Kurt Hetzel in den Gemeinderat einziehen. „Wir freuen uns schon auf ein gutes Miteinander mit der Bürgermeisterin“, so Rotter, der im Vorfeld ein gemeinschaftliches Miteinander betont hatte.

Die FP konnte ihre beiden Mandate halten, was Bezirkspressereferentin Sylvia Reischel freut: „Es ist eine Wertschätzung unserer Arbeit, dass wir weiterhin mit zwei Sitzen vertreten sind.“ Für die FP werden Gerhard Haberl (schon bisher als Gemeinderat tätig) und Alexander Lovric im Ortsparlament Platz nehmen.

