Die 10. Auflage des beliebten Okotberfestes in Leopoldsdorf zog wieder die Massen an.

„O’zapft is“ in Leopoldsdorf .

Aus allen Teilen des Bezirks kamen die Besucher in Dirndl und Lederhose, um sich zu amüsieren. Neben diversen Schmankerln aus der Küche gab es natürlich auch die Klassiker wie Weißwurst, Stelze mit Kren sowie das frischgezapfte Festbier. Traditionell war auch der Einzug der Ehrengäste, allen voran SP-Bürgermeister Clemens Nagel. Der Wirt des ,,Gasthaus zur Zuckerfabrik‘‘ und Organisator der Veranstaltung, Andreas Sinnhuber, der mit dem Event klein begann, zog in seiner kurzen Rede eine überaus positive Bilanz. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert und getanzt.