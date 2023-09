Weißwurst, Brezn und Bier in Strasshof

Bei bester Stimmung fand das 6. Oktoberfest der ÖVP im Vereinshaus der Volkspartei statt. Das Fest war ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Besucher aus Strasshof und Umgebung an. Bei Weißwurst, Brezn und Bier und anderen Köstlichkeiten konnten die Gäste einen gemütlichen Nachmittag und Abend verbringen. Auch Landtagsabgeordneter René Lobner, Freunde der ÖVP Gänserndorf und Bürgermeister Ludwig Deltl ließen sich das Event nicht entgehen.

"Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein so gelungenes Oktoberfest feiern konnten. Es war ein rundum gelungener Nachmittag mit super Wetter, tollen Gästen und super Stimmung. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr", so ÖVP-Obmann und geschäftsführender Gemeinderat Achim Wörner. Er möchte sich bei allen Helfern bedanken, die das Fest erst ermöglichen. Die Organisatoren freuen sich schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt „O´zapft is.“