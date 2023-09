Der Bezirk Gänserndorf zapft wieder Bier

Brezeln und Stelzen, zünftige Musik, Bieranstich – das sind so die wichtigsten Zutaten für ein gelungenes Oktoberfest. Ursprünglich eine bayrische Tradition, hat diese Art der Feste bereits seit Längerem auch den Bezirk erobert.

Das Schlagen des Zapfhahnes in das Bierfass ist zumeist Aufgabe des Bürgermeisters, der an der Anzahl der benötigten Schläge gemessen wird. Es stehen einige Oktoberfeste im Bezirk an. Das Allerwichtigste an den Oktoberfesten ist allerdings das gemeinsame Feiern – und das können die Menschen im Bezirk sehr gut. Ein Oktoberfest der besonderen Art richtet das Eisenbahnmuseum Strasshof aus. Entsprechend der Örtlichkeit ist auch der Name – „Loktoberfest“, eine Kombination aus Loks und Oktoberfest.

Zwischen Dirndln und Dampfloks

Gabriele Götz und Barbara Schuhmacher über die Hintergründe: „Wir wollten das Heizhaus als Veranstaltungsort propagieren. Zuerst haben wir es mit Tanzveranstaltungen versucht, das ist weniger gut gelaufen. Dann hatten wir die Idee mit dem ,Loktoberfest' und die ist voll eingeschlagen.“

So wird am 23. September die Gruppe Monti Beton & Hans Krankl für Stimmung sorgen. Nicht fehlen darf die Oktoberfest-Kulinarik mit Grillhendln und Käsekrainern. Zwischen den alten Dampfloks und Eisenbahnen aus den vergangenen Jahrzehnten werden sich Damen in feschen Dirndln und Herren in knackigen Lederhosen tummeln. Schuhmacher betont: „Tracht ist gerne gesehen, aber kein Muss.“ Nur noch bis Freitag läuft der Vorverkauf zum Preis von 45 Euro pro Person. Samstag gibt es nur mehr Karten an der Abendkasse um 50 Euro, aber die Veranstaltung ist schon gut gebucht. Einlass ist ab 18 Uhr. Bestellungen unter 02287/3027.

Neu in der Riege der Oktoberfeste ist der Sportclub Dürnkrut. „Das Oktoberfest hat früher die Sängerrunde organisiert. Wir waren als Gast dabei und hätten es schade gefunden, wenn es die Veranstaltung, die in der Gemeinde sehr gut angekommen ist, nicht mehr gegeben hätte“, berichtet Barbara Klein. So ist der Sportclub eingesprungen und tritt heuer erstmals als Veranstalter des beliebten Festes auf. „Wir fahren das bewährte Konzept. Als Vorband tritt die Partyband Eastside auf, dann machen die Grabenland- Buam Stimmung“, so Klein weiter. Am 14. Oktober ist es so weit. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Bestellungen und Tischreservierung unter 0664/237 8950.

Bereits routiniert bei Oktoberfesten ist die Hohenauer Feuerwehr. Schon zum neunten Mal wird es am 7. Oktober heißen: O'zapft is! „Es wird die typische Oktoberfest-Verpflegung wie Stelzen, Schnitzel, Bierbrezen mit Liptauer und Weißwürste geben“, freut sich Kommandant Philipp Kuril schon auf die Gäste.

Idee kam nach Aufenthalt in München

Dass es in Hohenau ein Oktoberfest gibt, ist auf einen Besuch des Kommandanten in München zurückzuführen. „Wir haben uns gedacht, das müsste bei uns auch gut ankommen. So haben wir das Oktoberfest als Ersatz des dritten Tages des Feuerwehrheurigen eingeführt und waren schnell ausverkauft“, so Kuril über die Hintergründe.

Der Reinerlös kommt der Feuerwehr zu, die den neu angekauften Lkw als Feuerwehrfahrzeug herrichtet und noch Ausstattung benötigt. Die Gruppe „Fortissimo“ wird wieder für den musikalischen Beitrag sorgen. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Karten zum Preis von 10 Euro können unter 0660/253 66 70 bestellt werden, ebenso wie Tischreservierungen.

Termine im Bezirk: