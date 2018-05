Mehr als 70 Personen beteiligten sich mit ihren Zugmaschinen am Treffen im Marchfeld.

Während einige, wie der Senior-Chef Johann Schwarzecker (119. Blutspende), zum Blutspenden in den Bus vor dem Schloss gingen, bereiteten andere bereits das große Oldtimer Traktorentreffen auf dem Hof der Familie Schwarzecker vor.

Ab 12 Uhr trudelten dann die Zugmaschinen, manche über 80 Jahre alt, auf dem Gelände ein. Erste Station war das Uferhaus an der Donau, eine weitere Station das Café Flescher. Von dort ging es zurück in den Hof der Familie Schwarzecker, wo bei zünftiger Musik von „Marchfeld Brass“ der gemütliche Ausklang gefeiert wurde. Dort konnten auch die Oldtimer, aber auch neue Maschinen, besichtigt werden. Die Teilnehmer wurden mit einer Urkunde für das Mitwirken am 3. Orther Traktorentreffen belohnt.