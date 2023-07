„Wer jetzt nicht gleich hergefunden hat, den kann ich trösten: Nächstes Jahr findet ihr schon her“, begrüßte SPÖ-Bezirkschef und Landtagsabgeordneter René Zonschits die Gäste beim ersten Sommerempfang in der Ollersdorfer Kellergasse vor dem idyllischen, aber etwas versteckten Platzerl um den Leonhardikeller.

Der Empfang soll sich als „leichter, unkomplizierter Sommertreff“ etablieren, wünscht sich Zonschits und ist nach einem Blick in die Runde überzeugt: „Das G'miadliche liegt uns allen ein bissl.“ Mit dabei waren (ehemalige) Politiker, Vertreter aus der Wirtschaft sowie der Blaulichtorganisationen der Region.

Respektvoller Umgang über die Parteigrenzen hinweg

Der erste Abend dieser Art war aber vor allem einer Person gewidmet: der ehemaligen dritten Landtagspräsidentin Karin Renner. Sie hat sich aus der Politik gänzlich zurückgezogen. Den Bezirk habe sie in den vergangen 20 Jahren geprägt, streute Zonschits seiner Vorgängerin Rosen. Renner sei eine gewesen, die nie auf den Tisch gehaut, sondern immer den Konsens gesucht habe. Das bestätigte auch ein politischer Weggefährte, der ehemalige Nationalratsabgeordnete Hermann Schultes (ÖVP). „Wenn Karin angerufen und gesagt hat: ,Hermann, wir müssen reden', dann hab' ich gewusst, es muss schnell gehen“, erzählte er. Das Verhältnis der beiden Politiker sei, trotz unterschiedlicher Gesinnung, stets von gegenseitigem Respekt getragen gewesen.

Den Respekt bekam auch Dieter Dorner, Landtagsabgeordneter der Freiheitlichen, zu spüren. Renner habe ihn immer freundlich und respektvoll behandelt. Darum sei er sehr gern zu dieser Feier gekommen.

Ollersdorf SPÖ lud zum Sommerempfang: „Das G'miadliche liegt uns allen" . Die Gänserndorfer SPÖ lud zum unkomplizierten Sommerempfang, der sich als Vernetzungstreffen im Bezirk etablieren soll. Dieser erste Empfang war aber einer Person gewidmet: René Zonschits Vorgängerin im Bezirk und im Land wurde offiziell verabschiedet. Einig waren sich alle: Renner suchte immer Lösungen für die Gemeinschaft und über die Parteigrenzen hinweg.

Zonschits Dank galt Renner vor allem auch deswegen, weil sie ihn perfekt in ihre Nachfolge eingeführt und bekannt gemacht habe. Eines vermisste er bei der gut vorbereiteten Übergabe: „Die Pulver - ein Normalsterblicher kann das alles nicht aushalten“, scherzte er.

Herzlichkeit, Empathie, Handschlagqualität - mit diesen drei Worten beschrieb der ehemalige Chef der Roten in Niederösterreich Karin Renner. Sie habe in ihrer politischen Karriere immer alles getan, um Lösungen für die Gemeinschaft zu finden. Das bestätigte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Du hast das Verbindende über die Parteigrenzen hinweg gesucht.“ Genauso mache es nun auch ihr Nachfolger, wie schon an diesem Sommerempfang zu sehen sei.

Renner, die 2003 erstmals in den Landtag eingezogen ist, wurde gar „rotbackig bei so vielen lobenden Worten“. Sie freute sich, dass „so viele wegen René und einige auch wegen mir“ zum Leonhardi-Keller gekommen waren. Zu jedem Gast würde ihr sicher eine gemeinsame Geschichte einfallen. Sie zeigte sich ebenfalls dankbar, dass die Amtsübergabe an René Zonschits im Bezirk und im Land so reibungslos funktioniert hatte. „Wir hatten ja auch keine Excel-Tabelle“, scherzte sie.

Der laue Sommerabend eignete sich perfekt, um mit einem Gläschen Frizzante oder Wein den Empfang für nette Gespräche zu nutzen. Damit die Gäste hier auch lange durchhielten, gab's vom Protteser Weingut Wagner regionale Schmankerl als eine entsprechende Unterlage.