Die OMV hat am Standort Gänserndorf mit einem Schlag rund 100 Mitarbeiter mehr. Der Grund: Das Value Center Operations, sprich das Zentrum der weltweiten Förderung von Öl und Gas, ist nun nicht mehr in Wien, sondern in Gänserndorf ansässig. Die Leitung übernahm der ehemalige Geschäftsführer Reinhard Oswald, der als Senior Vice President dem Bereich vorsteht.

Mit der Konzentration der Koordination des Fördergeschäftes am Standort Gänserndorf fanden rund 100 hochqualifizierte Ingenieure ihren neuen Arbeitsplatz in der Region. Das bedeutet eine signifikante Erhöhung des Kommunalsteueraufkommens und damit einhergehend Einnahmen für die Gemeinden des Erdöl- und Erdgasverbandes. Geld, das direkt in die Region fließt und auch nach den Corona-bedingten Einbußen mehr als willkommen ist und damit den Arbeitgeber OMV in der Region stärkt.

„Die Förderung von Öl und Gas ist unser Arbeitstier zur Energieversorgung. Wir sehen uns als Energieversorger, auch in der Zukunft“, so Oswald. Dies solle soweit als möglich CO 2 -frei geschehen. Einen Gutteil trägt die Photovoltaik-Anlage in Schönkirchen-Reyersdorf dazu bei. An Sonnentagen werde bereits mehr Strom erzeugt als verbraucht werden kann. „Gasturbinen können dadurch abgeschaltet werden“, führt Oswald weiter aus. Wenn auch die Steuerungstechnik eine Herausforderung bedeutet, sind diese Turbinen nicht so einfach mit Knopfdruck aus- und wieder einzuschalten.

Photovoltaik-Fläche soll ausgeweitet werden

An eine Einspeisung in das öffentliche Netz (derzeit geht der Strom in das OMV-eigene Bergbaunetz, Anm.) wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht gedacht. Sehr wohl allerdings an eine Ausweitung der Photovoltaik-Fläche auf der stillgelegten Deponie: „Im nächsten Jahr gehen wir Phase 2 an.“

Anstatt der seitens der OMV Austria produzierten 20.000 BOE (Barrel of Equivalent) ist Oswald mit seinen Mitarbeitern nun Herr über eine Produktion von rund 330.000 BOE. Förderungsanlagen weltweit werden nun von Gänserndorf aus betreut. Im Operation Campus entwickelte Technologie findet rund um den Erdball Anwendung. Wie das geschieht, zeigt das neu errichtete ITC, das nun wieder für Führungen offen steht. Ein weiterer Stützpfeiler ist das Labor. Hier laufen Untersuchungen zur Optimierung von Lagerstätten oder auch der Umgang mit korrosiven Flüssigkeiten.

Ein konzernweites Strategieprojekt ist derzeit am Laufen und soll im Laufe des Jahres fertig sein. „Ein erster Schritt in Richtung Veredelung ist bereits getan. Ob und in welche Richtung die OMV einen Schwenk zur grünen Energie macht, wird man dann sehen“, halten sich Oswald und die Konzernsprecherin Elena Menasse noch bedeckt.

Erneuerbare Energie in ausgebeuteten Lagern?

An Ideen mangelt es jedenfalls nicht. An Herausforderungen aber auch nicht. „Ein großes Thema ist, die aus Sonnen- oder Windkraft erzeugte Energie auch dann zur Verfügung zu haben, wenn sie gebraucht wird. Hier könnten ausgebeutete Lagerstätten ins Spiel kommen“, deutet Oswald an. Das heißt, dass Energie verflüssigt oder vergast werden muss, um lagerfähig zu sein. Technisch sei dies bereits möglich, ein großflächiger Einsatz aber noch unwirtschaftlich.

Dasselbe gilt für die Erzeugung von synthetischem Treibstoff. Pilotprojekte dazu laufen bereits. Der unter Verwendung von grünem Strom durch Elektrolyse erzeugte Wasserstoff kann durch Beimengung von CO 2 aus der Luft zu Kohlenwasserstoff weiterverarbeitet werden und in weiteren Produktionsprozessen zur Herstellung von Treibstoff oder hochwertigem Kunststoff verwendet werden.

„Kein Erzeuger grüner Energie kommt ohne Kunststoff aus, seien es die Flügel der Windräder oder die Folien der Photovoltaik-Anlage“, bringt Oswald die Kompetenz der OMV ins Spiel. Er ist jedenfalls sehr positiv eingestellt im Hinblick auf die Zukunft des Standorts. „Es werden nach wie vor sehr viel Energie sowie Grundstoffe zur chemischen Weiterverarbeitung benötigt“, weiß Oswald.