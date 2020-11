Die Marktgemeinde Strasshof und die Europa-Mittelschule (EMS) beteiligen sich an der Aktion „Orange The World“ und möchten im Zeitraum von 25. November bis 10. Dezember ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen.

Der neue Zukunftsbaum beim Schulzentrum soll orangefarben bestrahlt werden. „Viele Schüler haben sich schon im Vorfeld im Unterricht mit diesem Thema beschäftigt. In bildnerischer Erziehung wurden Profile von Frauen gemalt, die in den Fenstern der Schule angebracht werden“, berichtet Direktor Helmut Stromayer.

Kunstprojekt und Film gedreht

Weiters hätten einige Schüler fleißig Collagen und Schriftzüge, die ebenfalls ein sichtbares Zeichen sein sollen, gestaltet. „Im Sportunterricht wurde ein kleiner Film gedreht, bei dem die Kinder in orangefarbenen T-Shirts ein Herz bilden. Dieses Video und weitere Informationen zu den Aktivitäten an der Europa-Mittelschule sind auf der Homepage (www.emsstrasshof.at, Anm.) ersichtlich“, so Strohmayer weiter.

Im Unterricht wurde das Thema „Gewalt an Frauen und Mädchen“ behandelt. Mit Bildern, Collagen und Schriftzügen soll auf die Aktion aufmerksam gemacht werden. Europa-Mittelschule

Internationalen UN-Kampagne

Gewalt an Frauen und Mädchen sichtbar zu machen – dies ist das Ziel der internationalen UN-Kampagne „Orange The World“. Auch heuer werden weltweit symbolträchtige Gebäude in der Zeit vom 25. November, dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, und dem 10. Dezember, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte“, orangefarben erstrahlen. Die Wiener Hofburg, die Albertina, das Burgtheater, der Grazer Uhrturm, das Goldene Dachl in Innsbruck und das Schloss Mirabell in Salzburg – dies sind einige der bekanntesten Beispiele jener insgesamt rund 130 öffentlichen Gebäude in Österreich, die orange beleuchtet werden.

Viele Frauen sind von Gewalt betroffen, sehen jedoch immer noch von Anzeigen ab. „Orange The Word“ möchte mit aktivem Bewusstmachen gegensteuern, da der Handlungsbedarf sehr groß ist. Die Botschaft dabei ist klar: Hinsehen und Handeln.