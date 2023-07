ORF-Sommertour Fast 300 „richtige Strasshofer“ sangen ihre Hymne

Bürgermeister Ludwig Deltl mit ORF-Moderatorin Pia Seiser und dem Kabarettisten und Schauspieler Rudi Roubinek (v.l.). Foto: Knotz

„Challenge mit Bravour bestanden“, hieß es am Freitag am Strasshofer Schulcampus, als rund 300 Strasshofer die heimliche Hymne anstimmten. Der ORF war im Rahmen der Sommertour mit einer Live-Radiosendung am Nachmittag zu Gast. Bereits den ganzen Tag über zeichneten Pia Seiser und Rudi Roubinek interessante Bilder der Marktgemeinde auf und interviewten zahlreiche Persönlichkeiten.

Rund um die Radio- und TV-Produktion waren am Campusgelände Tische und bänke aufgestellt. Die SPÖ und die Pfadfinder sorgten für das leibliche Wohl und einige Glückliche ergatterten noch ein Radio-NÖ-Kapperl oder Badeschlapfen mit ORF-Logo.Zwischen 15 und 16 Uhr wurden die vorerst nur mäßig besetzten Plätze plötzlich übervoll: Zahlreiche Strasshofer wollten dabei sein, wenn das Lied „Wir san hoit richtige Strasshofer“ für das Fernsehen aufgezeichnet wird. Bürgermeister Ludwig Deltl lud zur Probe, die aufgrund der guten Gesangsqualität von rund 300 Sängern, eigentlich nicht notwendig war und dann ging es los: Das Lied mit dem Text von Hans Kloiber schallte lautstark über das Gelände. Unter den Stimmgewaltigen sah man auch einige bekannte Gesichter: Vizebürgermeister Walter Vock , Marchfeldliterat Gottfried Doschek , Senior-Ideenbäcker Alfred Geier , Alt-Bürgermeister Rolf Neidhart und seine Gattin, Kinderfreunde Ortsobfrau Brigitte Neidhart sangen genauso lautstark mit, wie Alt-Pfarrer Wim Moonen und Sängerin Regina Pawelka-Oskera . Auch Mitglieder der Feuerwehr, der Stockschützen, der Naturfreunde und des Laufklubs unterstützten die Sänger. Als Radiosendung und TV-Aufzeichnung – diese wurde übrigens in „Niederösterreich heute“, ab 19 Uhr in ORF2 ausgestrahlt – beendet waren, war der Nachmittag für die Strasshofer noch lange nicht vorbei: Man saß noch gemütlich bis in die frühen Abendstunden zusammen und zog Resümee über einen ereignisreichen Nachmittag. An die 300 Strasshofer stellten sich der Challange des ORF und sangen „Wir san hoit richtige Strasshofer“ für die Aufzeichnung im Fernsehen. Foto: Knotz Die Getränke und die gegrillten Würstel der Pfadfindergruppe fanden unter den Gästen reißenden Absatz. Foto: Knotz