Gemeinde präsentiert sich in Radio und TV

Am Freitag, dem 28. Juli, ab 13 Uhr, macht die ORF-Sommertour Halt beim Schulcampus in Strasshof. Heuer werden erstmals Dancing-Star Missy May und in bewährter Weise Rudi Roubinek durch das Bundesland touren und die Besonderheiten der Gemeinden aufzeigen. Missy May wird von ORF-NÖ-Reporter Thomas Koppensteiner begleitet, Rudi Roubinek von ORF-NÖ-Reporterin Pia Seiser.

Rudi Roubinek und Pia Seiser zeigen im TV die Besonderheiten der Gemeinde

Roubinek und Seiser werden für die Sendung „NÖ heute“, um 19 Uhr auf ORF2 NÖ, die Besonderheiten der Marktgemeinde und künftigen Stadt ins Licht rücken. Radio NÖ sendet von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 16 Uhr live aus dem Sommertourbus. Beim „Radiomachen“ kann den jeweiligen Moderatoren David Pearson, Jennifer Frank, Clemens Krautzer, Tanja Karssemeijer und Ursula Pucher über die Schulter geschaut werden. Besonders mutige Besucher dürfen auch selbst einen Sommerhit am Mischpult starten oder den Wetterbericht ins Mikrofon sprechen.

Die Publikumschallenge für Strasshof ist es, so viele Personen wie möglich zu motivieren, mit der Gitarrengruppe „Ein paar von uns“ das Lied „Wir san hoit richtige Strasshofer“ (Text von Hans Kloiber) in einer ORF-Aufzeichnung zu singen.