20 Jahre und noch ziemlich fit

Im Mai hat Guinness World Records die Toy-Foxterrier-Hündin „Pebbles“ mit ihren 22 Jahren zum ältesten Hund der Welt ernannt, nun ist die Hündin in Amerika gestorben.

Diese Nachricht veranlasste Karin Bayer aus Orth, sich bei der NÖN zu melden. „Mein Jack-Russell-Terrier Dagobert feierte im September seinen 20. Geburtstag.“ Sie geht davon aus, dass es zumindest in Niederösterreich keinen älteren Hund gibt.

Von NÖN-Redakteurin Sandra Frank holte sich Hunde-Opa Dagobert beim Spaziergang seine Streicheleinheiten. Foto: Karin Bayer

Die NÖN besuchte Dagobert und durfte ihn bei einem Spaziergang begleiten. „Er ist noch die alte Version der Rasse“, erklärt Bayer, warum der Rüde eher klein geraten ist. Im Laufe seines Lebens hat er 25 Nachkommen gezeugt. „Ich wollte auch eines, darum haben wir ihm eine Frau gekauft“, erzählt sie lachend, wie die heute achtjährige „Nelly“ zur Familie kam. „Sie hat sich aber nie decken lassen“, ergänzt die stolze Tierbesitzerin.

Mit 16 Jahren wurde Dagobert kastriert

Bayer war sogar im Tierspital, um Nelly künstlich befruchten zu lassen. Doch da stellte sich bei der Untersuchung des Spermas heraus, dass Dagobert nicht mehr zeugungsfähig war. Das war vor vier Jahren. „Die Ärzte bemerkten, dass er einen Hodentumor hatte. Also haben wir ihn mit 16 Jahren kastrieren lassen.“ Der Tumor wurde entfernt – und Dagobert wieder gesund.

Auch heute ist er für sein hohes Hundehalter noch sehr fit. Er ist zwar taub, fast blind und dement, freut sich aber immer noch über Besuch und über einen Spaziergang. Krank war er sein ganzes Leben lang nicht, auch heute braucht er keine Medikamente.

Dagoberts Lieblingssnacks sind Käse und Leberpastete

„Er ist bei mir, seit er acht Wochen alt ist“, erinnert sich Dagoberts Frauchen noch genau. Oft wird sie gefragt, ob er besonderes Futter bekommt, weil er so alt und rüstig ist. „Nein, er bekommt normales Nassfutter. Am liebsten frisst er aber das, was bei uns übrig bleibt.“ Seine Lieblingssnacks sind Käse, den er besonders liebt, und Leberpastete. „Ich schaue, dass er sich jeden Tag eine halbe Stunde bewegt“, meint Bayer, die mit ihm und Nelly, der nach einer Krankheit die Augen herausoperiert wurden, täglich in der Au unterwegs ist.

Heuer machte Dagobert erstmals die Hitze zu schaffen. Also besorgte die Ortherin im Sommer einen Buggy, in dem sie den Rüden herumkutschierte, während Nelly herumlief.

Hochgehoben werden und an der Leine gehen – das mag Dagobert übrigens gar nicht. Darum läuft er frei und orientiert sich immer wieder an Nelly. Und wenn er doch einmal die Orientierung verliert und Bayer nicht neben ihm ist? „Dann läuft er zurück zum Auto“, meint Bayer. Dagobert weiß sich also zu helfen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.