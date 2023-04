NBG unterstützt „Haus mit Leben“ mit 5.000 Euro

Der Verein „Haus mit Leben“ besuchte die Baustelle der NBG in Orth an der Donau in der Wienerstraße und Gartengasse. Denn auf diesem Grundstück errichtet die gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft derzeit ein Wohnbauprojekt mit 32 Mietwohungen sowie einer Wohngemeinschaft „Haus mit Leben“ für insgesamt zwölf Bewohner mit Behinderung.

Die Baustellenbesichtigung nutzte NBG-Direktor Walter Mayr, um dem Verein den namhaften Betrag von 5.000 Euro zur Unterstützung zu überreichen. „Oft ist es so, dass unsere Gefühle nicht dem entsprechen, was tatsächlich auch ist. Im europäischen Vergleich hat Österreich die Krisen der letzten Zeit sehr gut gemeistert. Trotzdem spüren wir, dass vieles teurer geworden ist und dass es Menschen gibt, die auf jede finanzielle Hilfe angewiesen sind“, sagte Peter Maschat, Vorsitzender des Aufsichtsrates der NBG, warum die Genossenschaft den Verein gern unterstützt.

