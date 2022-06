B.B. Cole: Album entstand mit der Kraft der Fans

Werbung INHALATORIUM GÄNSERNDORF Anzeige Wellness für die Atemwege

Es ist vollbracht: Wie die NÖN berichtete , finanzierte die Orther Country-Soul Singer/Songwriterin B.B. Cole ihr erstes Album zumindest teilweise über Crowdfunding.

Sie bot also ihren Fans allerlei Schmankerl dafür, dass sich diese mit einem finanziellen Beitrag an der Albumproduktion beteiligen. Eine Win-Win-Win-Situation: B.B. Cole konnte ihr Album finalisieren, die Fans hatten eine große Freude mit den Goodies und werden bald noch mehr Freude mit den neuen Songs des Albums „Outgrowing Ourselves“ haben, die auf dem Indie-Label „Between Music“ erscheinen.

Die zweifache Mutter und selbstständige Werbetexterin begann erst 2018, Musik zu machen. „Outgrowing Ourselves“ ist ein Reisebericht über den Weg zu sich selbst und soll Mut machen und inspirieren. Das Album ist als digitaler Download, CD und Vinyl verfügbar.

Natürlich darf zu diesem Anlass auch eine Live-Präsentation nicht fehlen: Nachdem B.B. Cole schon am Marchfeldtag in Wien bewiesen hatte, dass sie die Massen unterhalten kann, lädt sie zum großen Album-Release-Konzert am 17. Juni ins Wiener „Local“ in den Stadtbahnbögen (Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr). Begleitet wird sie dabei von ihrer Live-Band, den „Last Heroes“. „Ich freue mich, dass das Crowdfunding erfolgreich war. Mit den 2.842 Euro habe die CD- und die Vinyl-Version pressen lassen“, jubelt sie.

