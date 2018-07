Vor 50 Jahren schrieb er seinen ersten Bericht für die NÖN – und auch in der aktuellen Ausgabe finden sich noch Fotos und Texte von Josef Schordan. Der 72-jährige pensionierte Hauptschullehrer kann getrost als Urgestein des Lokaljournalismus bezeichnet werden.

Es begann im berühmten Jahr 1968: Da verfasste Josef Schordan, damals Volksschullehrer in Obersulz, Berichte über Aktivitäten der Landjugend, die er dann an Zeitungen schickte. Nur zwei Wochen später fragte die NÖN, ob er nicht als Reporter tätig sein möchte – der Beginn einer langen, innigen Beziehung.

Seine Zuständigkeitsbereiche waren Obersulz, Zistersdorf, das Zayatal und Jedenspeigen, sein Geburtsort. Einer seiner Kollegen war der spätere langjährige Redaktionsleiter der NÖN Gänserndorf, Fritz Koller, der mittlerweile verstorben ist. „Ich war Lehrer in der Hauptschule Neusiedl. Vor dem Unterricht brachte ich die Negative zum Fotografen, nach der Schule habe ich die entwickelten Fotos abgeholt und per Post mit den Texten nach St. Pölten geschickt“, erinnert sich Schordan.

Über Geschehnisse in der Region wurde berichtet

1973 wechselte er nach Bad Deutsch Altenburg und baute dort mit Koller den NÖN-Grenzboten auf, ehe er seine Lehrerkarriere 1974 in Groß-Enzersdorf und ab 1976 in Orth fortsetzte. An der dortigen Hauptschule blieb er 25 Jahre, davon 15 als Direktor-Stellvertreter. Und nebenbei berichtete er über die Geschehnisse in der Region.

Eine Anekdote: „Ich war erst 1978, mit 32 Jahren, beim Bundesheer. In diese Zeit fielen die Feierlichkeiten zum 700-Jahr-Jubiläum der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen. Während meine Kameraden stramm stehen mussten, war ich in Uniform unterwegs, um zu schießen – und zwar Fotos für die NÖN.“

Ein Highlight war auch die Au-Besetzung in Stopfenreuth 1984, als Schordan Persönlichkeiten wie „Auhirsch“ Günther Nenning, Freda Meissner-Blau oder Kaspanaze Simma kennenlernte. In dieser Zeit betreute er das Gebiet „Südliches Marchfeld“, das sechs Gemeinden und 16 Orte umfasste und dem er bis zuletzt treu blieb.

Sanierung Schloss Hofs und Nationalpark

Gut in Erinnerung ist ihm auch die erste Großausstellung auf Schloss Hof im Jahr 1986. „Damals war Werner Fasslabend Obmann des Schlösservereins und es wurde der Grundstein für die Generalsanierung des Schlosses gelegt“, weiß Schordan, den eine Freundschaft mit seinem Jahrgangskollegen Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll verbindet.

Auch über die Gründung des Nationalparks Donau-Auen 1996 berichtete Schordan und das verheerende Hochwasser von 2002 ist ihm ebenfalls gut im Gedächtnis. Als er 2000 als Lehrer in Ruhestand ging, arbeitete er bis 2009 im NÖN-Büro in Gänserndorf, ehe er auch bei der NÖN offiziell aufhörte. Aber eben nur offiziell: Noch heute versorgt der Orther die Redaktion mit Berichten. „Das hat mir der Arzt verschrieben“, schmunzelt Schordan: „Denn diese Arbeit verhindert, dass man geistig abbaut.“

Er war es auch, der die Städtepartnerschaft zwischen Orth an der Donau und Orth auf der norddeutschen Insel Fehmarn aus der Taufe hob und die Orther Kulturtage gründete. So bleibt zu wünschen, dass ihm seine Leidenschaft noch lange Spaß macht und er die NÖN-Leser über Geschehnisse der Region informiert.