„Dorfpolizist“ Leopold Reisinger geht in Pension

Am 1. August trat „Dorfpolizist“ Gruppeninspektor Leopold Reisinger von der Polizei-Inspektion Orth nach genau 41 Dienstjahren bei Gendarmerie bzw. Polizei den wohlverdienten Ruhestand an.

Reisinger war am 1. August 1981 in die damalige Gendarmerie eingetreten und wurde nach Absolvierung der Gendarmerieschule in Wien Meidling zum Gendarmerieposten Orth ausgemustert. Reisinger verrichtete in der Folge 17 Jahre in Orth und 24 Jahre in Groß-Enzersdorf seinen Dienst.

„Er war ein Kollege, auf den man sich immer verlassen konnte. Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Handschlagqualität waren für ihn selbstverständlich. Er kümmerte sich immer um das Wohlergehen der Kollegenschaft“, loben ihn ehemalige Weggefährten. Deshalb übte er auch jahrzehntelang Funktionen in der Personalvertretung, im Dienststellenausschuss, Wahlausschuss, bei der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst) und der Kameradschaft der Exekutive Österreichs im Bezirk aus.

Reisinger war in seinem Heimatort Orth jedem bekannt, er war bei seiner Arbeit immer nahe bei den Menschen, half immer, wo er konnte. Bei ihm standen nicht nur die Paragrafen an erster Stelle. Er suchte immer den Kontakt zur Bevölkerung, war „ein Polizist mit Herz und Verständnis“.

Eines der Highlights seiner Karriere war der Einsatz im Dezember 1984 bei der Aubesetzung in Stopfenreuth, wo er als junger Gendarm seinen Dienst verrichtete. Reisinger: „Grundsätzlich bist du als ,Dorfpolizist‘ ja für alles zuständig – vom Unfall, Einbruch, Diebstahl, Familienstreitigkeiten bis hin zum Mordfall.“ Er bekam auch einige Auszeichnungen von der Feuerwehr, vom Roten Kreuz sowie Belobigungen von der Landespolizeidirektion NÖ.

Zum Abschluss lud Reisinger seine Kollegenschaft zur Abschiedsfeier ins Gasthaus Binder ein. Unter den Gästen waren Polizei-Bezirkschef Heinrich Kirchner, Chefinspektor Karl Löffler, die Kontrollinspektoren Günter Krebes und Peter Scheichenberger, der ehemalige Chefinspektor Gerald Reichl, der ehemalige Kontrollinspektor Dieter Hahn, Orths ÖVP-Bürgermeister Johann Mayer, Mannsdorfs ÖVP-Bürgermeister Christoph Windisch sowie Direktor Walter Mayr.

In der Pension will Reisinger sich seinen Hobbys, dem Fischen und Radfahren, aber auch Urlauben mit seiner Gattin Anna widmen.

