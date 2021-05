Aufregung herrscht derzeit in Orth und Engelhartstetten, weil eine Lehrerin, die an den Volksschulen der beiden Gemeinden unterrichtet, sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Zumindest eines der von ihr betreuten Kinder – aus der Schule in Orth – habe sich ebenfalls mit Covid-19 infiziert. Allein in der Orther Volksschule sind sechs Klassen betroffen, die Schüler mussten in Quarantäne und sich einem PCR-Test unterziehen.

ÖVP-Bürgermeister Johann Mayer weiß vom potenziellen Corona-Cluster, im NÖN-Gespräch äußert er aber Unverständnis darüber, dass die betroffenen Schüler nun zum Testen quer durch Niederösterreich fahren müssen: „Es wäre doch praktischer, wenn die Kinder hier vor Ort, möglicherweise sogar in unserer Teststraße, die jeden Donnerstag offen ist, getestet werden!“ Gemeinsam mit ÖVP-Landtagspräsident Karl Wilfing versuchte er am Samstag fieberhaft, eine Lösung zu finden. Den Schülern blieb der Weg nach Mistelbach, Korneuburg, Schwechat – um nur die nächsten Testzentren zu nennen – aber nicht erspart.

Ein betroffener Vater berichtet: „Man hätte die Tests schon für die einzelnen Kinder anfordern können, aber wer tut sich das schon an? Und wie lange hätte das gedauert? Wir wollten schon früher Gewissheit haben.“ Er fuhr mit seinem Kind deswegen zum Testen nach Schwechat, sein Spross wurde negativ getestet: „Noch. Denn Freitesten kann sich mein Kind erst ab Freitag.“ Er habe bereits von Eltern einiger anderer Kinder gehört, dass deren Sprösslinge positiv getestet worden seien. Wie geht es nun in der Schule weiter? Die betroffenen sechs Klassen sind laut dem Vater in der kommenden Woche jedenfalls im Distance Learning.

Die Engelhartstettener Schule soll geöffnet bleiben, die dort betroffenen Kinder werden aber natürlich in Quarantäne sein, lässt ÖVP-Bürgermeister Josef Reiter wissen: „Wir sind nur Schulerhalter, in dieser Sache müssen die zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen entscheiden.“