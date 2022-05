Fans verhelfen B.B. Cole zu neuem Album

Werbung

Tiefgehende Texte, eingängige Melodien und eine starke Stimme: So kennt man die Ortherin B.B. Cole aus ihren Songs und Videos. Jetzt kommt das Debütalbum der Country/Soul-Singer-Songwriterin. Es heißt „Outgrowing Ourselves“ und das Album wird mittels Crowdfunding finanziert.

„Gemeinsam erreichen wir mehr“, meint die Künstlerin, die mit ihren Songs inspirieren und Mut machen möchte. „Mittels Crowdfunding können alle Teil meines Debütalbums werden“, freut sie sich. In ihren Songs singt die zweifache Mutter, die mit 36 Jahren als Quereinsteigerin vom Marketing zur Musik wechselte, von ihrer Persönlichkeitsentwicklung.

Bis 15. Mai läuft die Finanzierungsphase, 4.500 Euro muss sie für die Produktion zusammenbekommen. Als Dankeschön für die Unterstützung gibt es nicht nur die druckfrische CD und die – wieder modern gewordene – Vinylplatte, sondern auch spezielle Goodies zu den Musikvideos.

So kann man unter anderem das „singende“ Lego-Maxerl aus dem Weihnachtsvideo, einen aufwendig gestalteten Vintage-Koffer aus dem „Emotional Baggage“-Video oder eine Führung durch Schloss Eckartsau, wo das Video zu „Demons“ gedreht wurde, erstehen. Mitmachen kann man einfach über www.startnext.com/bbcole

Übrigens: Die Ortherin wird bei den Marchfeldtagen am Hof im 1. Bezirk in Wien für gute Stimmung sorgen, erstmals mit ganzer Band: „B.B. Cole & The Last Heroes“ spielen am Freitag, den 13. Mai.

