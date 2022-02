Innovatives Wohnprojekt nimmt Fahrt auf

Mit den ersten Sonnenstrahlen des neuen Jahres kommt frische Energie und Schwung in das lange ersehnte innovative Wohnbau-Projekt: Am Standort Wienerstraße/Gartengasse errichtet der gemeinnützige Wohnbauträger NBG unter Ägide des im Marchfeld beheimaten Direktors Walter Mayr ein vorbildhaftes sozial wirksames Mehrgenerationen Wohnprojekt.

Dabei werden 32 moderne und leistbare Mietwohnungen inklusive Tiefgaragenplätze sowie eine Wohngruppe für zwölf mehrfach- und schwerstbehinderte Mitbewohner der Region entstehen.

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen der öffentlichen Ausschreibung sowie die Vergabe der Gewerke. Gemeinsam definiertes Ziel ist es, im zweiten Quartal 2022 mit dem Spatenstich das sichtbare Zeichen zum Start zu feiern.

Auch der seit 2015 engagierte Verein „Haus mit Leben“ ist Motor der ersten Stunde in dem in „aktiver Geduld“ entstehenden Leuchtturm-Projekt und bereitet sich auf den „Einzug“ seiner anvertrauten Mitbewohner sowie den damit verbundenen unternehmerischen Start eines professionellen Betriebes mit Ziel 1. Jänner 2024 vor. Zu diesem Zweck wird in diesen Tagen die „Haus mit Leben Betriebs GmbH“ gegründet werden. Mit Robert Heinze wurde ein passender Geschäftsführer gefunden.

Interessenten können sich bei Obfrau Lisi Kovacs unter 0664/5220983 oder mail@hausmitleben.at melden.

Nähere Infos gibt es auf der neu gestalteten Homepage des Vereins www.hausmitleben.at .

