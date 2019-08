41 Kinder und zehn Erwachsene beteiligten sich am Gokart-Rennen, veranstaltet von den Kinderfreunden unter Obfrau Sissy Schopf und der SPÖ Orth mit Ortvorsitzender Sabrina Sackl-Bressler, in Kooperation mit den Pensionisten und der Jungen Generation.

SP-Gemeinderat Willi Bressler moderierte die Veranstaltung beim Kinderspielplatz Kirchensteig. Mit Muskelkraft und einem Gokart war ein interessanter Parcours zu bewältigen.

In der Gruppe A (4 bis 6 Jahre) siegte Nico Steiner vor Joey Sabic und Nico Dulz. In der Gruppe B (7 bis 9 Jahre) blieb Stefan Windisch vor Nicole Winter und Sebastian Steiner erfolgreich. In der Gruppe C (10 bis 13 Jahre) siegte Marko Juvipovic vor Mario Walter und Dominik Winter. Die Erwachsenenwertung gewann Fritz Dulz.