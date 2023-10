„Leader“ geht in die nächste Runde

Seit bereits über 15 Jahren können Projektträger im Marchfeld auf das Leader-Förderprogramm der EU zugreifen. So wurden bislang 258 Einzelprojekte mit knapp 12 Millionen Euro gefördert. Nach der erneuten Anerkennung als Leader-Region können innovative Projekte auch in den nächsten Jahren unterstützt werden. Im festlichen Rahmen von Schloss Orth ging nun die Auftaktveranstaltung der Region Marchfeld für die neue Förderperiode über die Bühne.

Rund 100 interessierte Marchfelder informierten sich über Fördermöglichkeiten in den künftig vier Themenfeldern. Der Geschäftsführer der Leader-Region Marchfeld, Markus Weindl, erläuterte die Inhalte der regionalen Strategie für die Jahre bis 2027: „Wir suchen ab sofort die besten Projekte für die Region. Das Spektrum reicht dabei von innovativen Formen der Direktvermarktung über Maßnahmen zur Verbesserung des regionalen Freizeitangebotes und der Naturräume bis hin zu Klimaschutzmaßnahmen und nachhaltiger Mobilität.“

Nach einem fast zwei Jahre dauernden Prozess wurde die „Lokale Entwicklungsstrategie für das Marchfeld“ im Sommer durch das zuständige Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft genehmigt. Regionsobmann Landtagsabgeordneter René Lobner bedankte sich bei all jenen, die in insgesamt 40 Einzelterminen an der Erstellung der Regionsstrategie mitgearbeitet hatten: „Besonders freut mich, dass wir fast 11 Prozent mehr Mittel im Leader-Förderprogramm zugesprochen bekommen haben. Somit kann der erfolgreiche Weg aus der NÖ Landesausstellung fortgeführt werden.“

Besonderes Augenmerk wurde bei der Auftaktveranstaltung dem Thema nachhaltige Mobilität gewidmet. In seinem motivierenden Impulsvortrag animierte Radexperte Andreas Friedwagner die Teilnehmer, mehr Energie in die Verbesserung der Radinfrastruktur in der Region zu investieren.

Wie kommt man nun aber zu einem Leader geförderten Projekt? Interessierte Projektträger können sich im Regionalbüro Marchfeld informieren. Infos unter www.regionmarchfeld.at.