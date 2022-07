Hilfswerk sucht Verstärkung

Werbung

Das Hilfswerk Marchfeld traf sich zur ersten Vorstandssitzung. Vorsitzende Maria Makoschitz gab einen kurzen Leistungsbericht über den derzeitigen Betrieb „Hilfe und Pflege daheim“.

Zur Zeit werden etwa 180 Kunden in ihrer häuslichen Umgebung mit bis zu 2.800 Einsatzstunden von 50 Mitarbeitern im Bereich Marchfeld pro Monat betreut. 28 Dienstautos fahren im Monat ca. 40.000 km. Aufgrund der steigenden Nachfrage werden ständig neue Mitarbeiter gesucht. Das AMS bietet in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk NÖ für Heimhelfer eine Ausbildungsmöglichkeit an, sodass Abgänge durch Pensionierung neu besetzt werden können.

Weiters möchte der Verein die Sanierungsarbeiten für die Modernisierung des Standortes in Orth unterstützen. Dringend notwendig sind die Verlegung von neuen Bodenbelägen, Ausmalarbeiten und die Klimatisierung der Büroräumlichkeiten.

Seit Oktober 2021 wird am Aufbau eines neuen Besuchsdienstes gearbeitet. Derzeit engagieren sich sieben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in diesem Bereich. Das ehrenamtliche Engagement hilft anderen Menschen, den Alltag besser zu bewältigen, vertreibt Einsamkeit, bringt Freude und Abwechslung.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter erhalten kostenlose Einschulungen und Seminare. Weiters finden laufende Begleitung und regelmäßiger Austausch im Team statt. Man hat soziale Verantwortung und kann seine Fähigkeiten einbringen sowie Gemeinschaft erleben.

Nähere Informationen gibt es bei der Vorsitzenden Maria Makoschitz ( 0650-4417299, makoschitz.maria@gmail.com).

