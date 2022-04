Musiktalent kreiert neuen Hit

Werbung

Martin Wamach aus Orth ist trotz seiner Jugend kein Unbekannter in der österreichischen Musikszene. Ob beim Musikverein Haringsee als Kapellmeister-Stellvertreter oder als Bassist in verschiedenen Bands – immer wieder beweist de 23-jährige Orther sein musikalisches Talent. Auch auf den großen Bühnen in Deutschland und Österreich konnte er mit der Band „Sumpfkröten“ bereits beachtliche Erfolge feiern.

Nun ist der talentierte Orther unter die Songwriter gegangen und hat einen neuen Partyhit geschrieben. Gemeinsam mit dem Songwriter und Produzenten Lukas Lach aus Rotenturm, der jüngst auch mit „Maibritt“ kooperierte ( die NÖN berichtete ), nutzte Martin Wambach die Corona-Zeit kreativ aus, um den Song „Der Jaga mit da Bix“ für und mit Matty Valentino zu schreiben.

Matty Valentino ist Tiroler und erlangte mit Hits wie „Auffe aufn Berg“ oder „Hurra die Gams“ und vielen mehr Berühmtheit. Zusammen mit Tim Toupet mit dem Megahit „Fliegerlied“ schaffte er es sogar in die Top 10 der deutschen Charts. „Mit Auftritten im deutschsprachigen Raum sowie in Mallorca gehört Matty Valentino zu den Königen des österreichischen Schlagers“, so Wambach. Die neue von Lach und Wambach geschriebene Single „Der Jaga mit da Bix“ erscheint nun am 22. April.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.