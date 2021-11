Nationalpark und Schule als Team

Im Jahr 2005 startete der Nationalpark Donau-Auen eine neue Kooperation mit dem „Nachbarn“ des schlossORTH-Nationalpark-Zentrums, der NÖ Informatikmittelschule (IMS) Orth. Gemeinsam wurde ein Wiederansiedlungsprojekt für Dohlen umgesetzt. Weitere Projektideen folgten und seit geraumer Zeit ist die IMS Orth fixe Partnerschule des Nationalparks.

Als sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit wurde Schulleiterin Ingrid Rohringer in Begleitung von Fachlehrerin Katharina Staringer sowie Schülern die Partnerschul-Plakette von Nationalparkdirektorin Edith Klauser auf dem Au-Erlebnisgelände Schlossinsel überreicht. Rohringer anlässlich der Übergabe: „Wir wollen unseren Schülern die Liebe und Achtsamkeit zur Natur weitergeben. Durch unsere Kooperation mit dem Nationalpark Donau-Auen werden in Zusammenarbeit von Rangerinnen und Lehrpersonen theoretische Unterrichtsimpulse gezielt in die Praxis umgesetzt.“

Schülern erhalten spannende Forschungsaufgaben

Nach der Fertigstellung der aktuellen Umbauten im Schulgebäude wird die Plakette im Eingangsbereich angebracht werden. Klauser hielt fest: „In der IMS Orth wird sich das Schuljahr 2021/22 vor allem um das Artenspektrum der Wirbeltiere im Nationalpark drehen. Nationalpark-Rangerin Kerstin Drabits wird den Schülern dabei auch spannende Forschungsaufgaben stellen.“

Schon seit etlichen Jahren gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit der IMS Orth. Artenschutzmaßnahmen für die Europäische Sumpfschildkröte und die jährliche Betreuung des Amphibienzauns an der Orther Uferstraße laufen erfolgreich. Weitere Themen wurden zu Fledermäusen, zum Seeadler und Donau-Kammmolch bearbeitet.